3 officiers de San Antonio accusés de meurtre dans la fusillade mortelle d’une femme dans son appartement – Boston News, Météo, Sports

(CNN) — Trois policiers de San Antonio ont été inculpés de meurtre vendredi moins de 24 heures après avoir tué par balle une femme lors d’un appel de la police, a annoncé le chef de la police.

Officier Eleazar Alejandro, 28 ans; sergent. Alfred Florès, 45 ans ; et l’officier Nathaniel Villalobos, 27 ans, sont suspendus de la force sans solde alors que l’enquête se poursuit.

« Les actions des officiers de tir n’étaient pas conformes aux politiques et à la formation du SAPD, et ils se sont placés dans une situation où ils ont utilisé une force meurtrière, ce qui n’était pas raisonnable compte tenu de toutes les circonstances telles que nous les comprenons maintenant », a déclaré le chef William McManus lors d’une conférence de presse. Vendredi soir.

McManus a déclaré que la police répondait à un appel qu’une femme identifiée plus tard comme étant Melissa Ann Perez, 46 ans, coupait les fils d’un système d’alarme incendie dans son complexe d’appartements.

« Il est apparu que Mme Perez avait une crise de santé mentale », a déclaré le chef.

Après avoir d’abord parlé avec des agents à l’extérieur, Perez est retournée dans son appartement et a verrouillé la porte, selon McManus.

Une vidéo de caméra corporelle éditée et floue publiée par le service de police montre des agents continuant de parler à Perez à travers une fenêtre de patio arrière, l’exhortant à sortir.

Sur la vidéo de la caméra corporelle, on peut l’entendre dire deux fois : « Vous n’avez pas de mandat ! » Un officier a tenté d’ouvrir la fenêtre et McManus a déclaré que Perez lui avait lancé un bougeoir en verre. La police a déclaré qu’elle avait plus tard balancé un marteau sur un officier, mais avait plutôt frappé la fenêtre, la brisant.

Selon McManus, un officier a ouvert le feu, mais Perez n’a pas été touché et on peut encore l’entendre parler sur la vidéo de la caméra corporelle.

Mais quelques secondes plus tard, a déclaré McManus, Perez « a de nouveau avancé vers la fenêtre tout en tenant toujours le marteau, et les trois officiers ont ouvert le feu ».

Plus d’une douzaine de coups de feu sont entendus sur la vidéo de la caméra du corps. Perez a été frappé au moins deux fois, selon McManus. Les agents « ont tenté de sauver des vies », selon le mandat d’arrêt, mais Perez est décédé sur les lieux.

Bien qu’elle se soit prétendument approchée des policiers avec un marteau lorsque ceux-ci ont ouvert le feu, le mandat d’arrêt a déclaré que Perez « ne représentait pas une menace imminente de blessure corporelle grave ou de mort lorsqu’elle a été abattue parce que les accusés avaient un mur, une fenêtre bloquée par un télévision, et une porte verrouillée entre eux.

CNN a demandé les vidéos non éditées de la caméra corporelle dans l’affaire.

Les dossiers de la prison du comté de Bexar montrent que les trois officiers ont été libérés moyennant une caution de 100 000 $. Le service de police procédera à un examen interne et le remettra aux procureurs une fois qu’il sera terminé. Les archives judiciaires indiquent que leur audience préliminaire est fixée au 25 juillet.

CNN a laissé des messages à Alejandro et Villalobos demandant des commentaires samedi. CNN n’a pas pu trouver les coordonnées de Flores.

CNN a contacté l’Association des officiers de police de San Antonio pour commentaires samedi et pour déterminer si les officiers ont des avocats, mais n’a pas reçu de réponse.

Le New York Times a rapporté avoir obtenu une déclaration de l’association disant : « Pour le moment, il s’agit d’une enquête active, et nous ne pouvons pas en parler davantage tant que l’enquête n’est pas terminée et que la procédure judiciaire n’est pas en cours ».

Le communiqué ajoute que l’association a présenté « nos plus sincères condoléances à la famille de Melissa Perez ».

