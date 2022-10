3 officiers de la marine réprimandés dans la mort d’un stagiaire SEAL

WASHINGTON (AP) – Le commandement de la guerre spéciale de la marine a réprimandé trois officiers en lien avec la mort en février d’un candidat SEAL qui s’est effondré et est décédé d’une pneumonie aiguë quelques heures seulement après avoir terminé le test exténuant de la semaine de l’enfer, selon des responsables de la marine et un nouveau rapport.

Les commandants n’ont pas directement blâmé les officiers pour la mort du candidat SEAL Kyle Mullen, et personne n’a été licencié. Mais une enquête de la Marine sur sa mort a déclenché un certain nombre de changements dans la façon dont les marins sont surveillés pendant le test physiquement et mentalement épuisant, et a incité le commandement à rechercher et à effectuer des tests étendus pour les médicaments améliorant les performances.

Un nouveau rapport publié par le commandement a conclu que Mullen, 24 ans, de Manalapan, New Jersey, est mort “dans l’exercice de ses fonctions, et non à cause de sa propre inconduite”. Il a déclaré qu’il avait une hypertrophie cardiaque qui a également contribué à sa mort, qui est survenue peu de temps après avoir terminé avec succès la Hell Week, le test de cinq jours et demi qui intervient au cours de la première phase d’évaluation pour les candidats SEAL s’efforçant d’entrer dans la classe Basic Underwater Demolition/SEAL, ou BUD/S. La formation a eu lieu au Naval Special Warfare Training Center à Coronado, en Californie.

Le rapport d’autopsie du médecin légiste a révélé qu’il n’y avait aucune preuve de médicaments améliorant la performance dans le système de Mullen et qu’ils n’étaient pas une cause contributive de décès.

Le personnel et les professionnels de la santé qui ont examiné les résultats ont déclaré dans le rapport que plusieurs substances couramment utilisées comme médicaments améliorant la performance – la testostérone, l’anastrobol et le sildénafil – ont été trouvées dans les affaires de Mullen. Et ils ont dit que de telles substances auraient pu être un facteur contributif à sa mort, y compris son cœur hypertrophié.

L’autopsie n’a pas inclus de tests sanguins ou d’analyses d’urine, qui peuvent montrer des indications sur les substances interdites.

Cependant, l’utilisation potentielle de drogues interdites par tout candidat SEAL oblige la Marine à faire face à ce que beaucoup considèrent comme un problème persistant, en particulier parmi les forces d’opérations spéciales et les membres des services qui tentent de suivre des cours de formation et d’évaluation rigoureux. Certains tests supplémentaires pour les médicaments sont déjà en cours dans le cadre du cours et, au 22 septembre, 37 membres du personnel avaient été retirés du programme de formation en conséquence.

Les drogues interdites sont devenues un élément clé de l’enquête en cours menée par le Naval Education and Training Command, ou NETC. Le commandement de l’éducation examine de plus près l’ensemble du cours de formation SEAL, y compris les politiques, les procédures et la surveillance appropriée par les commandants.

Le NETC examinera également les décisions du personnel pour déterminer si elles étaient adéquates ou si des mesures devraient être prises contre d’autres au commandement.

Selon des responsables, des lettres administratives «non punitives» ont été remises au capitaine de vaisseau Brian Drechsler, qui est commodore du Naval Special Warfare Center; le capitaine Brad Geary, commandant du commandement de l’entraînement de base de la guerre spéciale navale ; et un médecin-chef anonyme.

Drechsler et le médecin restent dans les mêmes emplois qu’ils occupaient au moment de la mort de Mullen. Geary est passé à un poste d’état-major, dans un changement qui était prévu avant le décès.

“Notre plus profonde sympathie s’étend à la famille et aux amis du marin Mullen pendant cette période difficile”, a déclaré le contre-amiral Keith Davids, chef du Naval Special Warfare Command. “NSW reste attaché à la transparence et nous nous félicitons de l’opportunité de revoir nos programmes d’évaluation et de sélection, et de nous aider à rechercher d’autres moyens d’améliorer et d’empêcher que ce type de tragédie ne se reproduise.”

Il a ajouté: “La mort de Kyle ne sera pas vaine.”

Sa mort, au lieu de cela, a mis en lumière la brutale Hell Week qui pousse les candidats SEAL à leurs limites. Le test implique la démolition sous-marine de base, la survie et d’autres tactiques de combat, et les marins ne bénéficient que de deux périodes de sommeil de deux heures pendant l’événement. Il teste la force physique, mentale et psychologique ainsi que les compétences en leadership, et est si exténuant qu’au moins 50% à 60% ne le terminent pas.

Le rapport de 320 pages comprend un certain nombre d’entretiens avec les camarades de classe de Mullen, qui ont décrit la détérioration de sa santé au cours des deux derniers jours du test. Les camarades de classe interrogés ont déclaré qu’ils ne savaient rien de l’utilisation de stéroïdes ou de drogues améliorant la performance par Mullen.

Mullen a commencé BUD / S en juillet 2021, mais a subi un coup de chaleur et a quitté la classe pour récupérer. Il a été autorisé à rejoindre une autre classe, a suivi une orientation et a recommencé en janvier 2022.

Le rapport indique qu’au cours de sa première semaine, des camarades de classe ont déclaré qu’il avait des problèmes respiratoires et qu’ils pensaient qu’il s’agissait d’un œdème pulmonaire induit par la natation, qui se produit lorsque du liquide s’accumule dans les poumons. Les problèmes respiratoires n’ont pas été signalés au personnel médical, selon le rapport, et ses camarades de classe ont déclaré qu’il semblait se rétablir.

Au cours du test Hell Week, selon le rapport, Mullen a été vu par du personnel médical pour un essoufflement et des problèmes au genou. Il a reçu deux fois de l’oxygène le dernier matin du test.

Ses camarades de classe ont décrit Mullen en train de cracher un liquide rose et d’en remplir une bouteille. Un autre a déclaré qu’il était en “mode complètement foiré” et que même si Mullen semblait “de bonne humeur” ce dernier jour, il était “dans la pire forme médicale de tous les élèves de la classe”.

Lors des derniers contrôles médicaux après la fin du test, ses poumons ont été jugés “anormaux” et il s’est rendu à la caserne en fauteuil roulant en raison d’un gonflement des jambes.

Le rapport indique que son état s’est aggravé et qu’un médecin de service a recommandé d’appeler le 911, mais cela n’a pas été fait. Selon le rapport, les candidats hésitent souvent à se rendre à l’hôpital ou à demander une aide médicale extérieure, car cela pourrait les disqualifier du cours. Environ 90 minutes plus tard, alors que son état empirait, ils ont appelé le 911.

Le rapport indique que le personnel des pompiers l’a trouvé insensible. Ils ont pratiqué la RCR et l’ont emmené à l’hôpital, mais il a été déclaré mort peu de temps après.

La réticence de certains candidats à demander une aide médicale plus importante est un autre domaine sur lequel la Marine se penche.

“Nous devons aborder la tension culturelle entre le désir des candidats de traverser l’adversité pour faire preuve de courage et la nécessité de reconnaître et de rapporter des informations sur la santé pour rester médicalement apte à la mission”, a déclaré le commandement. “Nous devons créer un environnement qui soutient les candidats et renforce le fait que leur santé et leur sécurité sont la priorité.”

Parmi les autres changements apportés, citons le dépistage avancé en cardiologie des candidats SEAL pour les problèmes cardiaques; injections de prévention de la pneumonie ; plus d’examen médical après la fin de la semaine de l’enfer ; une formation accrue sur les médicaments améliorant la performance ; et une formation élargie pour les instructeurs.

Lolita C. Baldor, L’Associated Press