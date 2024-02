3 officiers de DC abattus dans le sud-est ; les tirs continuent – ​​NBC4 Washington

Trois policiers de DC ont été blessés par balle et un tireur continue de tirer mercredi depuis une maison du sud-est de DC, a indiqué la police.

Les policiers exécutaient un mandat d’arrêt pour cruauté envers les animaux lorsque quelqu’un a ouvert le feu, a indiqué la police.

Le suspect reste barricadé dans la maison et continue de tirer sur la police quelques heures après que les forces de l’ordre ont fermé plusieurs pâtés de maisons, obligeant plusieurs écoles à fermer leurs portes.

On pouvait voir de jeunes enfants escortés par la police dans leur école le jour de la Saint-Valentin.

“Cela reste une situation active et l’individu a continué à tirer depuis cet endroit”, a déclaré la chef de la police métropolitaine, Pamela Smith, lors d’une conférence de presse à 10h15.

“Nous demandons à tout le monde de rester en dehors de cet endroit jusqu’à ce que nous puissions appréhender le suspect”, a déclaré le chef de la police.

Coups de feu alors que les policiers tentaient d’exécuter un mandat d’arrêt

Les agents se sont rendus dans une maison située dans le pâté de maisons 5000 de Hanna Place SE, près de Benning Road et de la frontière du Maryland, vers 7h30 du matin pour exécuter un mandat d’arrêt, a indiqué la police.

Les policiers ont tenté d’entrer en contact avec quelqu’un à l’intérieur de la maison, mais celui-ci a refusé de sortir, a indiqué la police.

“Alors que les policiers tentaient d’entrer, l’individu a ouvert le feu sur eux”, indique un communiqué de la police.

Une caméra de sonnette d’une maison voisine a capturé le bruit d’un barrage de coups de feu, avec au moins 25 coups de feu tirés. Il n’était pas immédiatement clair si plus d’une personne avait ouvert le feu.

Les trois policiers abattus devraient survivre, a confirmé la police de DC. Un policier a reçu une balle dans la main. Un autre a reçu une balle dans le pied ou la jambe, a déclaré Smith. Un policier a été touché à deux reprises, mais son équipement balistique a arrêté les balles, a déclaré le président du syndicat de la police de Washington, Greggory Pemberton.

Un quatrième officier a été blessé mais n’a pas été abattu, ont indiqué des sources à News4.

Un employé de Humane Rescue Alliance se trouvait avec la police alors qu’ils tentaient d’exécuter le mandat et n’a pas été blessé, a indiqué le groupe.

On ne sait pas si quelqu’un d’autre a été blessé.

Certains policiers ont été transportés d’urgence à l’hôpital dans des véhicules de police plutôt que dans des ambulances, ont indiqué des sources. News4 a vu plusieurs voitures de police devant le centre hospitalier MedStar Washington, où les quatre policiers étaient soignés.

Voir plus FERMETURE DE ROUTE pour cet incident du bloc 5000 de Hanna PL SE : ·Benning RD SE entre G St et Southern Ave SE

·G Street entre Benning et 51st St SE

·46e rue en direction de Benning Rd SE – Département de police de DC (@DCPoliceDept) 14 février 2024

La police cherche toujours à connaître l’identité du suspect de la fusillade. On ne sait pas si quelqu’un d’autre se trouve à l’intérieur de la maison. Il y a peut-être des chiens dans la maison, a déclaré Smith.

Les négociateurs parlent avec le suspect, a déclaré Smith. Un gros véhicule noir ressemblant à un camion blindé a été aperçu entrant dans la zone bouclée. La police a demandé aux médias de rester loin des lieux.

La Humane Rescue Alliance a exprimé son soutien à la police.

«Nos pensées vont à nos partenaires de MPD qui sont soignés à l’hôpital et nous leur souhaitons tout le meilleur dans leur rétablissement. Nous ne pourrions pas remplir notre mission sans eux. Nous sommes également préoccupés par la sécurité des agents qui restent sur place, des membres de la communauté qui continuent d’être touchés et des animaux que nous étions là pour protéger », ont-ils déclaré dans un communiqué.







Les écoles voisines verrouillées sous des coups de feu

Deux écoles voisines – l’école primaire Garfield sur H Street SE et l’école primaire Plummer sur Texas Avenue SE – ont été placées en lock-out, ont déclaré les responsables des écoles publiques de DC.

Des fonctionnaires en uniforme ont été vus transportant des enfants vers une école à charte KIPP près de la 46e Place et de Benning Road SE. Un essaim de voitures de police et de véhicules d’urgence a été aperçu près des portes de l’école.

“C’est une ampleur de voitures de police que je n’ai jamais vue de ma vie”, a déclaré une mère.

« Je suis indigné parce que mon fils va ici même, dans cette école. Je venais pour l’emmener à l’école et je n’ai pas réussi à terminer et je me dis… je suis choquée. Je suis vraiment choquée », a déclaré une autre mère.

Le chef de la police de DC et le chef du syndicat de la police pointent du doigt le conseil de DC

Le chef de la police de DC et le chef du syndicat de la police ont tous deux appelé à une action du Conseil de DC contre la criminalité.

Le conseil a donné son approbation initiale la semaine dernière à un projet de loi complet sur la criminalité, connu sous le nom de Secure DC, qui augmenterait les sanctions pour les crimes commis avec des armes à feu. Par exemple, tirer avec une arme à feu en public serait un crime.

“Les sanctions imposées aux personnes qui déchargent simplement des armes à feu et qui n’ont pas le droit de le faire sont très difficiles pour nous”, a déclaré Smith. “Je demande donc que nous fassions certainement tout notre possible pour adopter Secure DC. , en particulier la partie de ce projet de loi où nous devons augmenter les sanctions pour les armes à feu.

Le président du syndicat de la police a demandé que davantage de policiers soient embauchés.

“Il nous manque 500 policiers, c’est pourquoi nous ne pouvons pas envoyer sur place un nombre suffisant de policiers pour gérer ces situations, et cela nous met tous en danger, met les citoyens en danger, met les policiers en danger, “, a déclaré Pemberton. “C’est un exemple malheureux et tragique de ce que le conseil municipal pense des policiers, et jusqu’à ce que les citoyens se lèvent et disent au conseil municipal d’agir normalement et d’abroger certaines de ces politiques, je ne pense pas que nous verrons un mettre fin à cela. »

Cependant, il n’était pas clair dans l’immédiat comment une action législative aurait pu prévenir ou affecter le crime de mercredi.

