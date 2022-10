3 octobre 2022 – Section locale de Shaw

Le Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine. Lisez la description de chaque animal pour en savoir plus sur cet animal, y compris où il peut être adopté.

Envoyez les soumissions “Animal de compagnie de la semaine” à news@theheraldnews.com. Les photos doivent être au format jpg, 200 dpi et envoyées en pièces jointes. Les soumissions sont sujettes à modification pour la longueur, le style, la grammaire et la course en fonction de l’espace disponible.

Morgan est un mélange de 2 ans qui a été trouvé errant. Elle est heureuse, enjouée et aime tous ceux qu’elle rencontre. Elle marche bien en laisse et prend les friandises très doucement. Elle fait de petits sauts joyeux lorsqu’elle se promène – elle est tellement excitée. Elle ferait un merveilleux chien de famille. Pour rencontrer Morgan, envoyez un e-mail à dogadoptions@nawsus.org. Visitez nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Mackinac est un shorthair domestique de 2 ans qui a été trouvé errant. Il est amical, extraverti et veut juste être aimé. Il aime les animaux de compagnie et l’attention et salue tout le monde avec impatience. Mackinac est FIV-positif et doit être le seul chat dans une maison, vivre avec d’autres chats FIV-positifs ou éventuellement vivre avec d’autres chats non agressifs. Pour rencontrer Mackinac, envoyez un e-mail à catadoptions@nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Khloe est une gentille Yorkshire terrier âgée qui est venue au refuge après la mort de son propriétaire. Elle aime tous ceux qu’elle rencontre et s’entend bien avec les chiens. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de Will County Humane Society)

June est un doux poil court domestique. Elle est très affectueuse et aime jouer avec des jouets quand elle en a envie. Contactez la Will County Humane Society au willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.