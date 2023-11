3 observations après Embiid, Maxey mène les Sixers face aux Celtics pour une sixième victoire consécutive paru à l’origine sur NBC Sports Philadelphie

Les Sixers comptent six victoires consécutives et une place en début de saison en tête du classement de la Conférence Est.

Avec une victoire 106-103 mercredi soir contre les Celtics au Wells Fargo Center, les Sixers se sont améliorés à 6-1 cette saison. Ils n’ont pas encore perdu à domicile avec Nick Nurse comme entraîneur-chef. Boston est tombé à 5-2.

La poussée de retour des Celtics dans les dernières minutes a culminé avec une tentative de trois points de Kristaps Porzingis sur leur possession finale. Il a échoué.

Joel Embiid a récolté 27 points, 10 rebonds, quatre blocs et quatre passes décisives.

Tyrese Maxey a inscrit 25 points, neuf rebonds et cinq passes décisives.

Kristaps Porzingis a marqué 29 points. Jayson Tatum a récolté 16 points, 15 rebonds et six passes décisives.

Après un match à domicile 5-0, les Sixers joueront leur premier tournoi en cours de saison match sur la route vendredi soir contre les Pistons. Ils retrouveront les Celtics à Philadelphie mercredi prochain.

Voici quelques observations sur la première victoire des Sixers contre Boston depuis leur défaite en sept matchs en séries éliminatoires l’année dernière :

Regard initial très différent contre Embiid

Avant que la poussière ne soit retombée, les Sixers détenaient une avance de 6-0 grâce à un dunk immédiat de Kelly Oubre Jr., un coureur de Maxey et deux lancers francs de Tobias Harris.

Une fois que le jeu a trouvé son rythme normal, un scénario schématique intrigant a été la décision de l’entraîneur-chef des Celtics, Joe Mazzulla, de mettre Jrue Holiday de 6 pieds 5 pouces sur Embiid et d’utiliser Porzingis de 7 pieds 3 pouces principalement comme itinérant hors ballon.

Les Sixers semblaient parfois confiants dans la façon de battre cette approche, comme lorsqu’Embiid a obtenu un post-up au début du chronomètre des tirs, a fait tourner la ligne de fond par Holiday et a claqué un gros dunk pour donner à l’équipe une avance de 10-4. Cependant, l’espacement des Sixers et la prise de décision d’Embiid contre les doubles équipes des Celtics étaient souvent loin d’être parfaits. Boston a lancé une séquence de 11-0 comprenant quatre points de rupture rapide créés par des revirements d’Embiid.

Une fois que les Celtics sont allés sur leur banc, ils ont eu un affrontement conventionnel entre Al Horford et Embiid. Le MVP en titre est devenu plus patient, reconnaissant qu’il pouvait parfois manipuler les défenseurs de Boston et attendre que des occasions d’isolement se développent. Le simple fait de tirer sur des joueurs plus petits est également souvent une option décente pour Embiid.

Il n’était jamais susceptible de reproduire sa performance de 48 points de lundi soir contre les Wizards, mais Embiid était à nouveau fort dans l’ensemble et protégeait régulièrement la jante. La bande de la défense des Celtics sur lui sera intéressante à revoir pour les Sixers.

Batum grand en sortie de banc

Presque tout le monde sur le terrain a raté les sauts ouverts très tôt.

Boston a commencé 1 sur 8 sur le terrain et à trois points. Pendant ce temps, les Sixers se sont retrouvés vides lors de leurs neuf premiers essais longue distance, dont cinq grâce à leur zone arrière de départ composée de Maxey et De’Anthony Melton.

L’offensive a souvent été une corvée pour les Sixers au premier quart-temps. Ils n’ont forcé que deux revirements, générant peu d’opportunités de défense contre attaque.

Lorsque Paul Reed a frappé Tatum au début du deuxième quart-temps et a raté de peu un vol, le quadruple All-Star a frappé Sam Hauser pour un trois grand ouvert. Un sauteur de Horford a rapidement prolongé l’avance des Celtics à 11 points.

Le banc des Sixers a alors apporté l’élan positif nécessaire.

Furkan Korkmaz a connu une mauvaise soirée, mais Nicolas Batum et Reed ont été des points forts de la deuxième unité au deuxième quart-temps. Reed était partout sur le verre offensif et a marqué un lay-up tournant et dur sur Holiday. Batum a conservé le superbe tir de ses débuts avec les Sixers, renversant le premier panier à trois points de l’équipe. Il a également été solide défensivement, bloquant un lay-up de Porzingis et gardant judicieusement le ballon contre Tatum et Jaylen Brown. Son envergure de plus de 7 pieds est évidemment un atout contre les attaquants vedettes de Boston.

La longueur de Robert Covington est également un plus dans ce match. Il a écrasé le ballon de Derrick White à la fin du deuxième quart-temps, Melton l’a récupéré et Maxey en a profité quelques secondes plus tard avec un lay-up en tête du peloton.

Avec 1:07 à jouer au deuxième quart, Batum a couru directement vers les vestiaires après avoir tenté de retirer le ballon à Porzingis sur un dunk du grand homme de Boston et a subi une horrible blessure à l’index droit. Il a été évalué à la mi-temps et autorisé à revenir, a déclaré un responsable de l’équipe.

Batum a finalement joué 26 minutes en sortie de banc et a récolté cinq points sur un tir à 2 contre 3, quatre rebonds, un bloc et un vol. Il était le meilleur de l’équipe plus sept.

Oubre a conservé sa place de titulaire et a inscrit 14 points et huit rebonds.

Maxey continue de se brancher et arrive quatrième

La persévérance de Maxey était encourageante.

Il a joué malgré des appels étranges et des sauts manqués, a accepté les ouvertures que Boston lui a présentées à sa main gauche et a accéléré le rythme. L’engagement défensif du joueur de 23 ans était également bon. Maxey n’a pas pris toutes les décisions défensives, mais il s’est constamment bousculé et lutté contre des joueurs plus gros.

Une autre mauvaise soirée de tir à Melton a été un obstacle important pour les Sixers. Bien que Melton soit revenu sur la bonne voie contre Washington, il a encore connu une sortie difficile mercredi. Melton est tombé à 1 pour 8 sur le terrain lorsqu’il a raté un lay-up au troisième quart. Maxey a été tout aussi malchanceux en tant que tireur dans le troisième, avec un score de 0 sur 5 sur le terrain.

Pourtant, avec ces deux joueurs hors du terrain, les Sixers ont connu une fin de période fantastique, surpassant Boston au cours d’une séquence chaotique. Après que Porzingis ait raté un dunk incontesté, Covington en a réussi trois pour la deuxième chance. Le quart s’est terminé avec un flotteur de Patrick Beverley suivi par Embiid rejetant une vaine tentative de lay-up de Payton Pritchard.

Maxey a prolongé l’avance des Sixers à 83-71 avec un cerceau sur la première possession des Sixers au quatrième quart. Il a été excellent avec Embiid sur le banc, répondant fréquemment aux paniers des Celtics et empêchant Boston de réaliser une course sérieuse. Parmi ses jeux les plus remarquables figuraient un serpent lisse d’un pick-and-roll, une descente en descente avec sa main droite et un coureur magnifiquement élevé.

Dès qu’Embiid est revenu, Maxey a vidé trois points cruciaux après un temps mort. Harris (17 points, neuf rebonds) a également réalisé quelques sauts et les Sixers ont porté leur avantage à 102-87.

Cela ne signifiait pas pour autant une finition stable et lisse. Les Sixers ont commis erreur après erreur – des fautes qui ont donné des points gratuits aux Celtics et ont arrêté le chronomètre ; des possessions fragiles qui se sont soldées par des revirements – et Boston en a profité. Le lay-up de Tatum après un cadeau de Melton a réduit l’avance des Sixers à seulement 104-100 avec 61 secondes à jouer.

Finalement, Embiid a frappé un fadeaway jump. Brown a cependant répondu avec un trois très disputé sur Maxey. Il a également bloqué le tir de Maxey lors de la possession qui a suivi, ce qui signifie que Boston avait une chance improbable de forcer la prolongation. Les Sixers étaient soulagés qu’une séance supplémentaire ne soit pas nécessaire.