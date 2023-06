3 objectifs commerciaux Pacers révélés avec Tobias Harris au centre

Selon certaines rumeurs, les Pacers seraient intéressés à échanger contre une aile cette intersaison et maintenant, certains objectifs ont été signalés, mis en vedette par Tobias Harris.

Ce n’est un secret pour personne que les Indiana Pacers sont sur le marché du commerce pour améliorer leurs ailes. Mais maintenant, nous avons une meilleure idée de qui ils pourraient viser, peut-être avec le choix général n ° 7 ou l’un de leurs deux autres choix de premier tour lors du repêchage de la NBA 2023.

Selon Jonathan Givony d’ESPN dans son dernier projet de simulation, les Pacers ont une liste de cibles commerciales qui comprend Tobias Harris, Dorian Finney-Smith et De’Andre Hunter.

Étant donné le petit marché dans lequel se trouve l’Indiana tout en n’ayant pas beaucoup de succès récemment, la route commerciale est leur meilleure option.

Rumeurs NBA: les Pacers ont 3 cibles commerciales dont Tobias Harris

Harris est un ajout intéressant à cette liste. La seule façon dont il sera probablement disponible est si les 76ers perdent James Harden en agence libre, car sa saga bien documentée a déjà commencé. Si Philadelphie perd Harden, cependant, ils pourraient être intéressés par le dumping de salaire ou le transfert d’actifs pour construire différemment autour de Joel Embiid. Harris n’a plus que deux ans sur son contrat, donc c’est une possibilité.

Quant à Hunter, les Hawks sont dans un état étrange de leur construction et pourraient aller dans plusieurs directions cette intersaison. Il a signé une prolongation il y a des mois, mais Atlanta n’a pas hésité à travailler sur le marché du commerce. Par exemple, ils auraient répondu à des appels sur Dejounte Murray après avoir échangé plusieurs choix pour lui la dernière intersaison.

Finney-Smith, quant à lui, est une option de haute qualité pour les Pacers. Brooklyn recherche plus de flexibilité et, bien que Smith soit une aile solide, le meilleur plan d’action des Nets dans peut-être une poursuite de Damian Lillard pourrait être de ramasser plus de capital de repêchage.

La première année de la reconstruction des Pacers s’est avérée meilleure que prévu. Tyrese Haliburton a montré un potentiel All-NBA à sa troisième saison seulement dans la ligue. Bennedict Mathurin est un joueur de niveau débutant après sa saison recrue avec de la place pour être encore meilleur. Buddy Hield et Myles Turner sont également des débutants de qualité.

Avec ce mélange, le besoin d’une aile 3-et-D est clair. En plus de Harris, Hunter et Finney-Smith, les Pacers ont également été connectés à OG Anunoby. Dans tous les cas, cependant, il est clair que l’Indiana ne négligera aucun effort pour se mettre à niveau sur l’aile cette intersaison.