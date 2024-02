3 nouveaux cas signalés dans le comté de Wake

Les responsables de la santé publique du comté de Wake encouragent les personnes à risque de contracter la variole du singe, ou mpox, à se faire vacciner et à contribuer à prévenir la propagation.

Le rappel intervient alors que trois nouveaux cas de mpox ont été signalés dans le comté de Wake au cours des six dernières semaines.

Les experts de la santé ont déclaré que le fait d’obtenir le vaccin gratuit dès maintenant peut aider à protéger les gens jusqu’au printemps et en été, lorsque de grands événements et festivals ont lieu et que la propagation est plus probable.

Trouver un vaccin contre la variole du singe

Wake County Public Health propose des services sans rendez-vous et sur rendez-vous pour le vaccin JYNNEOS, une injection à deux doses qui aide à prévenir le mpox lorsqu’elle est administrée avant ou peu de temps après l’exposition.

Services sans rendez-vous (sans rendez-vous) :

Centre de santé publique du comté de Wake – Clinique du soir VIH/MST

10 Sunnybrook Road, Raleigh (Clinique E)

Les mardis et jeudis, de 17h30 à 19h30

Prestations sur rendez-vous uniquement :

Centre de santé publique du comté de Wake – Clinique de vaccination

10 Sunnybrook Road, Raleigh (Clinique E)

Du lundi au vendredi, de 8h15 à 17h

Appelez le 919-250-3900 pour prendre rendez-vous.

Symptômes de la variole du singe

Mpox commence généralement par des symptômes pseudo-grippaux, notamment :

Fièvre

Des frissons

Mal de tête

Douleurs musculaires

Des ganglions lymphatiques enflés

Épuisement

Éruption cutanée sur les mains, les pieds, la poitrine, le visage ou la bouche ou près des organes génitaux ou de la région périanale.

L’éruption cutanée se développe généralement après les premiers symptômes, mais dans certains cas récents, l’éruption cutanée est apparue avant ou en même temps que les symptômes pseudo-grippaux. Les symptômes peuvent être plus graves chez les personnes immunodéprimées, comme les personnes vivant avec le VIH.

Qui devrait se faire vacciner contre la variole du singe ?

Les Centers for Disease Control and Prevention recommandent la vaccination contre le mpox si :

Vous avez été exposé ou soupçonné à une personne atteinte de mpox

Vous avez eu un partenaire sexuel au cours des 2 dernières semaines qui a reçu un diagnostic de mpox

Vous êtes un homme gay, bisexuel ou autre ayant des relations sexuelles avec des hommes ou une personne transgenre, non binaire ou de genre divers qui, au cours des 6 derniers mois, a eu l’un des événements suivants : Un nouveau diagnostic d’une ou plusieurs maladies sexuellement transmissibles (par exemple, chlamydia, gonorrhée ou syphilis) Plus d’un partenaire sexuel



Vous avez eu l’un des symptômes suivants au cours des 6 derniers mois : Sexe dans un lieu commercial (comme un club sexuel ou des bains publics)

Rapports sexuels liés à un grand événement commercial ou dans une zone géographique (ville ou comté par exemple) où se produit la transmission du virus mpox

Sexe en échange d’argent ou d’autres objets

Vous avez un partenaire sexuel présentant l’un des risques ci-dessus

Vous prévoyez vivre l’un des scénarios ci-dessus

Vous avez le VIH ou d’autres causes de suppression immunitaire et avez récemment eu ou prévoyez un risque futur d’exposition au mpox dans l’un des scénarios ci-dessus.

Vous travaillez dans des environnements où vous pouvez être exposé au mpox