3 navires mexicains transportant du carburant, de l’aide médicale et de la nourriture à Cuba

Un deuxième navire exploité par la marine mexicaine est parti mardi, et le troisième navire partira mercredi. Le Département des relations étrangères a déclaré que ces deux navires transportaient des réservoirs d’oxygène, des aiguilles et des seringues ainsi que des produits alimentaires de base comme du lait en poudre, de l’huile de cuisson et des haricots.