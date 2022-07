3 mouvements de fonds pour aider à minimiser l’incertitude au second semestre 2022

David Sachs | La banque d’images | Getty Images

Ce n’est un secret pour personne que le premier semestre 2022 a inauguré de nombreux changements coûteux pour les consommateurs : L’indice S&P 500 a chuté de 20,6 % lors de la plus forte baisse au premier semestre depuis 1970, entraînant avec lui les portefeuilles des investisseurs.

La Réserve fédérale a approuvé en juin une hausse des taux de 75 points de base, la plus importante depuis 1994 , ce qui rend l’emprunt plus coûteux.

ce qui rend l’emprunt plus coûteux. Pendant ce temps, les données de juin récemment publiées montrent que l’inflation a été plus élevée que prévu, avec un bond de 9,1 % d’une année sur l’autre au rythme le plus rapide depuis 1981, ce qui signifie que de nombreux produits et services que les gens achètent sont plus chers. Alors que nous entrons dans la seconde moitié de l’année, de nombreux investisseurs se demandent peut-être : « Quelle est la prochaine étape ? “On a l’impression qu’il n’y a rien de bon à faire”, a déclaré Dan Egan, vice-président des conseils comportementaux et des investissements chez Betterment. “Nous atteignons vraiment un tournant intéressant” à quel point les gens se sentent bien “.” En savoir plus sur les finances personnelles :

Comment ajuster vos plans de travail pour les temps difficiles à venir La bonne nouvelle est que nous sous-estimons peut-être notre capacité d’adaptation, selon Michael Liersch, titulaire d’un doctorat en sciences du comportement et responsable des conseils et de la planification pour Wells Fargo Wealth and Investment Management. “Même si nous pouvons résister au changement ou si nous voulons minimiser l’incertitude, lorsque ces choses se produisent, nous avons tendance à nous adapter très rapidement”, a déclaré Liersch. Néanmoins, les investisseurs feraient bien d’éviter les gros changements financiers qu’ils pourraient regretter plus tard. Mais il y a trois mouvements que les experts en finance comportementale disent que vous vous remercierez plus tard.

1. Utilisez l’argent comme un « gradateur ou cadran » sur le risque

La plus grande faveur que vous puissiez vous rendre maintenant est de reconsidérer vos allocations de trésorerie, disent les experts. Il y a une raison clé à cela. Alors que le marché atteint un creux, le fait de disposer d’un coussin de liquidités peut vous aider à vous sentir mieux dans vos perspectives financières personnelles. Si vous mettez tout votre argent sur le marché, vous pouvez trouver un moment où cela vous semble si dangereux que vous êtes tenté de vous retirer, a déclaré Egan. Supposons que vous disposiez de 100 000 dollars et que vous allouiez 20 000 dollars de ce montant à l’argent, vous allez investir les 80 000 dollars restants de manière plus cohérente et plus efficace, car vous savez que vos besoins à court terme sont pris en charge, a-t-il déclaré. En finance comportementale, cette capacité à traiter différemment différentes tranches d’argent s’appelle la comptabilité mentale.

“Utiliser ces comptes mentaux pour vous donner un manque de stress, un manque d’anxiété face à ce que fait le marché, cela vous permet en fait d’être un meilleur investisseur”, a déclaré Egan. La grande conclusion pour beaucoup de gens maintenant est que le risque n’est pas un interrupteur marche/arrêt, selon Liersch. “Avoir de l’argent liquide est ce qui aide les gens à voir l’argent comme un gradateur ou un cadran plutôt qu’un absolu”, a-t-il déclaré. Bien qu’il existe certaines lignes directrices pour combien d’argent vous auriez dû mettre de côté, il est utile de personnaliser cela en faisant votre propre estimation, a-t-il déclaré. Pour faire ça: Jetez un œil à vos dépenses au cours des deux dernières années et soyez vraiment honnête, a-t-il déclaré. Idéalement, cela inclurait les sorties de fonds pré-Covid pour vraiment avoir une idée réaliste de la destination de votre argent. Ensuite, demandez-vous si vous avez les économies nécessaires – ou l’accès à une marge de crédit – qui pourraient vous aider à traverser une urgence prolongée. Avec cela, identifiez le montant des dépenses qui était essentiel et le montant qui était discrétionnaire, et où vous pourriez trouver de la place pour augmenter vos réserves de trésorerie.

2. Exécutez les décisions émotionnelles par une partie impartiale

Les experts avertissent généralement que lorsque les émotions sont vives, vous êtes plus susceptible de faire des films financiers coûteux, tels que des investissements de panique.

Dans cet esprit, si vous vous apprêtez à prendre une décision financière importante ou à modifier votre stratégie d’investissement maintenant, essayez d’abord de la faire exécuter par quelqu’un qui serait impartial, a recommandé Egan. Si vous êtes gêné ou mal à l’aise de le faire, demandez-vous quelle est la décision que vous hésitez à partager. Cela pourrait être un signe que ce n’est pas une bonne idée. Faire une boucle avec d’autres membres de la famille pour discuter de la façon de mieux faire fructifier l’argent ensemble est également une excellente idée maintenant, a déclaré Liersch. De nombreuses personnes fournissent ou dépendent de l’argent d’autres membres de la famille, et discuter ouvertement de ces responsabilités peut aider à atténuer les attentes, a-t-il déclaré. Si vous êtes déterminé à agir, de petits mouvements peuvent vous aider à ressentir un certain soulagement. Cela peut inclure la prise de certains de vos actifs investis et leur transfert en espèces ou la poursuite d’une stratégie de récolte de pertes fiscales pendant que les marchés sont en baisse, a déclaré Liersch.

3. Adoptez une perspective à plus long terme

Tout comme l’épicerie pendant que vous avez faim peut conduire à des décisions malsaines, il en va de même pour les choix financiers impulsive, selon Egan. Il est important d’établir un plan auquel vous pouvez vous tenir. Donc, si vous envisagez de constituer un acompte pour une maison, concentrez-vous sur la façon dont vous pouvez vous préparer à atteindre cet objectif en six mois et sur les étapes à suivre pour atteindre votre objectif. Avec vos investissements, il est utile de se souvenir de la raison pour laquelle vous mettez de l’argent de côté, que ce soit pour les études d’un enfant ou votre propre retraite, plutôt que de vous laisser entraîner par les gains ou les pertes au jour le jour. “L’un des éléments fondamentaux de la prise de décision humaine est que nous trouvons plus facile d’être intelligent et vertueux lorsque nous prenons des décisions concernant les coûts futurs”, a déclaré Egan.