3 mouvements à faire pour suivre les Suns après l’échange de Bradley Beal

Les Lakers de Los Angeles étaient à quatre victoires de la finale de la NBA. Alors que les Phoenix Suns font de grands pas, comment LA peut-elle suivre le rythme de la Conférence Ouest très disputée ?

Tous les regards se tournent vers les Lakers de Los Angeles. Après avoir été balayé de la finale de la conférence, LA fait face à plusieurs décisions critiques pendant l’intersaison. Proche mais pas assez proche est toujours l’endroit le plus délicat du point de vue de la constitution d’une équipe.

Pour rendre les choses plus urgentes, les Phoenix Suns ont acquis Bradley Beal dans un échange avec les Washington Wizards dimanche. La compétition dans l’Ouest est devenue plus féroce, Phoenix émergeant comme un leader imminent aux côtés du champion en titre Nuggets.

Les Lakers aimeraient rejoindre ce groupe dans le cadre du cercle des prétendants. Qu’est-ce que l’équipe peut faire de manière réaliste pour atteindre cet objectif ?

N ° 3 mouvement que les Lakers doivent faire pour suivre les Suns: re-signer Austin Reaves

Une équipe va jeter beaucoup d’argent sur Austin Reaves en agence libre. Peut-être le genre d’argent qui rend les Lakers mal à l’aise, malgré la prolifique série d’après-saison du produit Oklahoma. Cela dit, LA a les droits d’agence libre restreints de Reaves et le pouvoir de faire correspondre n’importe quelle feuille d’offre. Cela devrait être le but.

Reaves est trop critique pour l’attaque des Lakers pour le perdre pour rien. Les questions financières se compliqueront avant la nouvelle CBA, mais la défense tenace de Reaves, son tir à trois points bancable et sa pression constante sur la jante ont été une véritable aubaine pour une attaque qui a eu du mal à aligner un jeu de garde cohérent ailleurs.

Les Spurs et les Rockets se sentent comme les plus grands prétendants aux services de Reaves. Les deux ont un océan d’espace de plafond et des besoins criants sur le périmètre (en supposant que James Harden rejette finalement Houston en faveur d’un retour à Philadelphie). Même si le prochain contrat de Reaves se situe entre 80 et 100 millions de dollars, les Lakers devraient serrer les dents et le garder en ville.