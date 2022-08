3-Motor Lucid Air Sapphire Super-Sports EV fait ses débuts avec plus de 1 200 HP

Le constructeur automobile électrique californien Lucid a annoncé aujourd’hui une nouvelle variante à trois moteurs de sa berline de luxe phare Lucid Air. La Lucid Air Sapphire est le premier modèle de la nouvelle sous-marque de performance Sapphire de Lucid et aurait plus de 1 200 chevaux, ce qui en fait la berline de série la plus puissante au monde.

Lucid a taquiné de grandes nouvelles cette semaine avec des publications sur les réseaux sociaux autour du numéro 3, donc la spécification à trois moteurs visant carrément le Model S Plaid de Tesla n’est pas une grande surprise. (En fait, le constructeur automobile a prévisualisé le matériel tri-moteur en 2020 ..) Cependant, le niveau de performance revendiqué est stupéfiant et la position de Sapphire en tant que marque de performance – pas seulement un modèle – implique que peut-être des variantes haute puissance de Le prochain rival du modèle 3 de Lucid et le récemment retardé Les SUV Gravity sont également en préparation.

Antuan Goodwin/CNET



L’essieu arrière de l’Air Sapphire comprend désormais une paire de moteurs électriques de 500 kilowatts, chacun avec sa propre unité de puissance et un ensemble d’engrenages de réduction de boîte-pont personnalisé. Les roues avant partagent la même unité d’entraînement unique que les modèles Air Dream et Grand Touring Performance, développant 670 chevaux. Au total, Lucid déclare que le Sapphire produira plus de 1 200 chevaux – suffisamment de puissance pour sprinter de 0 à 60 mph en moins de 2 secondes, à 100 en moins de 4 secondes et terminer le quart de mile en moins de 9 secondes. La vitesse maximale est indiquée à plus de 200 mph. Les estimations de portée pour le modèle haute puissance n’ont pas encore été mises à jour, mais nous espérons en savoir plus à l’approche du lancement de l’année prochaine.

Deux moteurs sur l’essieu arrière ont permis aux ingénieurs de Lucid de faire passer la vectorisation du couple de l’Air au niveau supérieur avec une application de couple positive et négative entièrement indépendante par roue. Cela signifie que le Sapphire peut appliquer de la puissance à la roue extérieure tout en ralentissant la roue intérieure avec un freinage régénératif à mi-tour, ajoutant du lacet pour aider à faire tourner la berline de manière plus dynamique.

Lucid Air Sapphire fait ses débuts avec un groupe motopropulseur à trois moteurs de 1 200 HP Voir toutes les photos



En parlant de freins, les freins à friction de l’Air Sapphire bénéficient d’une amélioration substantielle pour aider la berline de luxe à faire face aux exigences de ses plus de 5 200 livres de masse à des vitesses vertigineuses. À l’avant, les disques en carbone-céramique de 16,5 pouces sont saisis par des étriers à 10 pistons (oui, 10 !) tandis que l’essieu arrière est doté de disques en carbone de 11,8 pouces et d’étriers à quatre pistons.

Les bouchons peuvent être aperçus entre les rayons des roues hautes performances avec un dimensionnement décalé, 20 pouces à l’avant et 21 plus larges et plus larges à l’arrière. Les roues sont conçues pour optimiser le refroidissement des freins et offrent un peu d’efficacité, mais Lucid expédiera l’Air Sapphire avec des disques aérodynamiques spéciaux en fibre de carbone qui peuvent être montés sur les roues avec un simple écrou de blocage central pour optimiser la glissance aérodynamique sur la route. Dans la même veine, roule sur des pneus Michelin Pilot Sport 4S multicomposés spécialement conçus qui combinent un caoutchouc à faible résistance au roulement pour les bandes de roulement centrales afin de préserver la gamme de lignes droites et du caoutchouc Cup collant sur les épaules pour favoriser une adhérence maximale dans les virages lorsque l’Air roule dans un virage.

La position plus large de l’Air Sapphire est prise en charge par des garde-boue avant plus larges de 0,5 pouce et des arrières plus larges de 0,9 pouce. La suspension à bobine statique est plus basse, tandis que les amortisseurs adaptatifs et le système de direction assistée ont été réajustés pour les limites de manipulation plus élevées et le devoir de piste de course. Visuellement, le Sapphire se distingue en outre par des coques de rétroviseurs extérieurs en fibre de carbone, un becquet de menton avant et un becquet arrière en queue de canard – les deux derniers éléments étant aérodynamiquement fonctionnels. Peinture bleu saphir unique, iconographie de la marque California Bear et Sapphire et Lucid’s récemment annoncé Pack look furtif sont tous également standard.

Antuan Goodwin/CNET



À l’intérieur, le Sapphire lance les nouveaux sièges sport de Lucid avec un renforcement plus profond des hanches et de la section médiane et un rembourrage en Alcantara adhérent. Le bleu saphir se retrouve dans les coutures du siège et du volant, l’éclairage ambiant autour de la cabine et dans un thème unique pour la suite d’infodivertissement de Lucid. Les utilisateurs trouveront également un nouveau mode de conduite Sapphire, en plus de Smooth et Swift, qui déverrouille les performances maximales avec des sous-réglages optimisés pour la vitesse en ligne droite, la route ou la piste. Le système comprend également de nouvelles fonctions de chronomètre et d’enregistrement de données.

Les passionnés de véhicules électriques bien nantis à la recherche de la berline électrique la plus performante sur laquelle l’argent peut s’attendre à perdre 249 000 $ sur le Lucid Air Sapphire lors de sa mise en production au premier semestre 2023. Les commandes sont ouvertes pour le nouveau modèle haut de gamme à partir de 9 h. PT le 23 août.