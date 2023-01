3 morts, état d’urgence dans la plus grande ville de Nouvelle-Zélande après des précipitations record

Les autorités ont déclaré samedi que trois personnes étaient mortes et qu’au moins une était portée disparue après que des précipitations record ont frappé la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, provoquant des perturbations généralisées.

Le Premier ministre Chris Hipkins s’est rendu à Auckland dans un avion militaire après la déclaration de l’état d’urgence dans la région.

“Notre priorité est de veiller à ce que les habitants d’Auckland soient en sécurité, qu’ils soient logés et qu’ils aient accès aux services essentiels dont ils ont besoin”, a déclaré Hipkins.

Il a dit que la ville allait faire un grand nettoyage et que les gens devraient rester à l’intérieur si possible. Il a déclaré qu’une pause dans le temps pourrait s’avérer temporaire, avec des prévisions de pluie plus abondantes.

“Il s’agit d’un événement sans précédent dans la mémoire récente”, a déclaré Hipkins.

Journée la plus humide de tous les temps

Vendredi a été la journée la plus humide jamais enregistrée à Auckland, selon les agences météorologiques, car la quantité de pluie qui tomberait généralement sur tout l’été a frappé en une seule journée. Vendredi soir, plus de 150 millimètres de pluie sont tombés en seulement trois heures à certains endroits.

La pluie a fermé les autoroutes et l’eau s’est déversée dans les maisons. Des centaines de personnes se sont retrouvées bloquées à l’aéroport d’Auckland pendant la nuit après que l’aéroport a arrêté tous les vols et que des parties du terminal ont été inondées.

La police a déclaré avoir trouvé le corps d’un homme dans un ponceau inondé et un autre dans un parking inondé. Ils ont déclaré que les pompiers et les équipes d’urgence ont trouvé un troisième corps après qu’un glissement de terrain a fait s’effondrer une maison dans la banlieue de Remuera. Une personne est toujours portée disparue après avoir été emportée par les eaux de crue, a indiqué la police.

Vendredi, des gens traversent une rue inondée à Auckland. (Dean Purcell/New Zealand Herald/Associated Press)

Hipkins a déclaré que le courant avait été rétabli dans la plupart des endroits, bien qu’environ 3 500 foyers soient restés sans électricité.

Une vidéo publiée en ligne montrait de l’eau jusqu’à la poitrine à certains endroits.

Le législateur Ricardo Menendez a publié une vidéo montrant de l’eau envahissant les maisons. “Nous avons juste dû évacuer notre maison car l’eau montait déjà rapidement et arrivait de manière agressive”, a-t-il tweeté.

2 000 appels d’urgence

Fire and Emergency New Zealand a déclaré que les équipages avaient répondu à plus de 700 incidents dans la région et que le personnel avait pris plus de 2 000 appels d’urgence.

“Nous avions toutes les équipes de carrière et de bénévoles disponibles sur la route pour répondre aux événements les plus graves”, a déclaré le directeur de district Brad Mosby.

La voie de bus d’Auckland inondée pic.twitter.com/9XIcsm2Lrz —@CrazyIdeasNZ

Mosby a déclaré que les équipages avaient secouru 126 personnes qui étaient coincées dans des maisons ou des voitures, ou qui avaient été impliquées dans des accidents de véhicules.

Air New Zealand a déclaré avoir repris les vols intérieurs à destination et en provenance d’Auckland samedi après-midi, mais n’était pas encore sûr de la date de reprise des vols internationaux.

Un glissement de terrain causé par les eaux de crue mine une maison à Auckland samedi. (Hadyen Woodward/New Zealand Herald/Associated Press)

“Les inondations ont eu un impact énorme sur nos opérations à Auckland”, a déclaré David Morgan, responsable de l’intégrité opérationnelle et de la sécurité de la compagnie aérienne. “Nous nous efforçons d’amener les clients à leurs destinations finales et de remettre notre équipage et nos avions au bon endroit. Cela pourrait prendre quelques jours pour tout remettre sur les rails.”

Dans une série de mises à jour sur Twitter, l’aéroport d’Auckland a déclaré que les gens pouvaient quitter l’aéroport tôt samedi pour rentrer chez eux ou se loger après que des centaines aient passé la nuit dans le terminal.

Le Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins est assis samedi dans un avion militaire à destination d’Auckland pour évaluer les dégâts causés par la pluie et les inondations. (Ryan Benton/Associated Press)

« La nuit a été longue et difficile à l’aéroport d’Auckland ; nous remercions tout le monde pour sa patience », a écrit l’aéroport.

“Malheureusement, en raison d’inondations antérieures dans le hall des bagages, nous ne sommes actuellement pas en mesure de vous restituer les bagages enregistrés”, a écrit l’aéroport. “Votre compagnie aérienne prendra des dispositions pour son retour ultérieurement.”

Le concert d’Elton John annulé

La tempête a également provoqué l’annulation d’un concert d’Elton John juste avant qu’il ne devait commencer vendredi soir. Un deuxième concert de John qui était prévu au stade samedi soir a également été annulé.

Environ 40 000 personnes devaient assister à chaque concert au Mt Smart Stadium. Des milliers de personnes étaient déjà sur place vendredi soir lorsque les organisateurs ont décidé d’annuler peu de temps avant que John ne monte sur scène à 19h30.

De nombreux spectateurs qui avaient bravé les conditions étaient frustrés que la décision n’ait pas été prise des heures plus tôt.

Le maire d’Auckland, Wayne Brown, a défendu les critiques selon lesquelles son bureau n’a pas bien communiqué la gravité de la situation et a retardé la déclaration d’urgence jusqu’à environ 21h30 vendredi.

Il a déclaré que le moment de la déclaration d’urgence était guidé par des experts.

“Nous allons passer en revue tout ce qui s’est passé”, a déclaré Brown. “Nous devons nous assurer que nous avons eu la coordination et la consultation avec le public, correct.”