JUBA, Soudan du Sud – Au moins trois voyageurs ont été tués et 22 autres blessés dans une embuscade contre des bus circulant sur une autoroute principale du Soudan du Sud.

Lundi, des hommes armés vêtus de treillis militaires et armés d’AK-47 ont tendu une embuscade à deux bus et à un véhicule plus petit le long de l’autoroute Juba-Nimule.