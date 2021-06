3 morts et 5 blessés dans une fusillade pour la fête des pères lors d’une fête en Californie

Trois personnes étaient mortes, cinq se remettaient de blessures par balle et la police recherchait un suspect lundi après que des coups de feu ont éclaté le jour de la fête des pères lors d’une fête à Richmond, en Californie.

Le sergent de police de Richmond. Aaron Pomeroy a déclaré que plusieurs personnes se sont apparemment rendues à la maison accueillant la fête vers 23 heures dimanche et ont tiré sur une foule de personnes. Les premiers intervenants ont trouvé deux victimes mortes et une troisième personne est décédée dans un hôpital local peu de temps après, a déclaré Pomeroy.

Les médias locaux, y compris la station ABC, ont déclaré qu’une fête « Marimba » guatémaltèque – le marimba est l’instrument de musique national du Guatemala – était en cours avec une centaine de personnes, de la musique, de l’alcool et de la danse.

L’un des survivants a été hospitalisé dans un état critique, a-t-il déclaré. Un autre était dans un état passable et trois des blessés ont été soignés pour leurs blessures et libérés.

Pomeroy a déclaré qu’aucune arrestation n’avait été effectuée et qu’aucun motif n’avait été déterminé, mais a déclaré plus tard qu’au moins deux suspects étaient recherchés. Plus tard, la police a déclaré à la filiale locale de NBC que les victimes semblaient être ciblées et que la fusillade avait été isolée de l’événement, qui avait été promu sur Facebook.

L’attaque est survenue un jour après une fusillade à Oakland, à environ 10 miles au sud de Richmond. Un homme de 22 ans de San Francisco est décédé etsept autres ont été blessés après que la police a déclaré qu’une foule d’environ 5 000 personnes s’était rassemblée au lac Merritt.

Les blessés comprenaient cinq hommes âgés de 16 à 27 ans et une femme de 21 ans, a indiqué la police. Toutes les victimes blessées auraient été dans un état stable.

La police a déclaré que la fusillade semblait être liée à un gang et les policiers ont observé deux hommes armés qui s’enfuyaient de la scène et les ont placés en garde à vue. L’unité d’enquête sur les homicides déterminera si les individus sont responsables de cette fusillade, a indiqué la police, ajoutant que plusieurs suspects étaient toujours recherchés.