3 morts et 4 blessés graves après le crash d’un hélicoptère transportant des skieurs au Canada

Trois personnes sont mortes et quatre autres grièvement blessées après un accident d’hélicoptère au Canada lundi.

Les sept personnes se trouvaient dans un hélicoptère qui faisait de l’héliski avec deux autres avions en Colombie-Britannique, la province la plus occidentale du Canada, selon un communiqué de presse de la Gendarmerie royale du Canada. Les trois hélicoptères avaient des passagers à bord, selon la police.

L’hélicoptère a perdu la communication avant de s’écraser et s’est retrouvé “situé dans un champ de neige”. La police a décrit le site comme un « endroit très isolé accessible uniquement par hélicoptère ».

Les deux autres hélicoptères ont pu transporter les quatre passagers survivants vers un autre site, où ils ont rencontré les secouristes. Aucun détail n’a été fourni sur leurs blessures, mais les forces de l’ordre les ont qualifiées de graves.

La police n’a divulgué aucune information sur les victimes.

Les hélicoptères appartenaient et étaient exploités par Northern Escape Heli-Skiing, spécialisée dans l’accueil de groupes en voyages de ski à distance. L’entreprise a confirmé les décès dans un déclaration partagée sur Facebook, et a déclaré qu’il se concentrait sur la fourniture d’une assistance et d’un soutien aux personnes touchées par l’accident. L’entreprise a également déclaré qu’elle s’efforçait de faire de l’héliski une activité sûre et qu’elle suivait les « normes de sécurité de l’industrie », mais a noté « qu’il est impossible d’éliminer 100 % des risques posés ».

“Les invités qui skient avec nous et le personnel qui travaille avec nous chaque saison font partie de notre famille”, a déclaré John Forrest, président et directeur général de l’entreprise, dans le communiqué. “Il est impossible de mettre des mots sur le profond chagrin que nous ressentons et le chagrin que partagent nos invités et notre personnel. Nous espérons que vous respecterez la vie privée des personnes touchées en cette période extrêmement difficile.”

L’accident a eu lieu à environ 30 milles de la ville de Terrace, dans la province de la Colombie-Britannique. Terrace et ses environs sont connus pour les activités de plein air, notamment le ski.

Une enquête sur l’accident est en cours. Les autorités, dont le Bureau de la sécurité des transports, sont impliquées dans l’enquête.

