3 morts et 10 secourus au large d’une île grecque après le naufrage d’un bateau de migrants

Deux hommes portés disparus après le naufrage d’un canot de migrants au large des côtes d’une île grecque orientale lundi ont été retrouvés vivants, ont annoncé les garde-côtes grecs, portant le nombre total de survivants à 10.

Les corps d’une femme et de deux hommes avaient été retrouvés plus tôt dans la mer après que le canot ait coulé pendant la nuit au large de la petite île de Symi, située près de la Turquie.

Les survivants ont déclaré aux autorités que le bateau transportait au total 13 personnes. Bien qu’aucune autre personne ne soit portée disparue, les garde-côtes ont déclaré qu’ils poursuivraient leurs opérations de recherche et de sauvetage dans la zone pendant plusieurs heures par mesure de précaution jusqu’à ce que tous les survivants aient terminé leur témoignage. La nationalité des personnes à bord n’était pas immédiatement connue.

La Grèce se trouve sur l’une des routes de trafic les plus populaires pour les personnes fuyant les conflits et la pauvreté au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie et tentant d’entrer dans l’Union européenne.

Beaucoup utilisent de petits canots pour se rendre de la Turquie vers les îles grecques proches de la côte turque, tandis que d’autres utilisent de plus grands voiliers, yachts ou bateaux de pêche pour effectuer la traversée plus longue de la Turquie ou de l’Afrique du Nord vers l’Italie, en contournant la Grèce.