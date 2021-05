3 morts, des milliers sans électricité

Un autre jour de violentes tempêtes était prévu mardi dans une grande partie du sud, poursuivant une période de temps difficile qui a vu des tornades dommageables frapper des parties de la région dimanche et lundi. Les tempêtes ont tué deux personnes en Géorgie et une personne au Tennessee.

La zone de menace pour les orages violents et les tornades couvre mardi plus de 1000 miles de la basse vallée du Mississippi et du sud-est à la haute vallée de l’Ohio, a déclaré AccuWeather.

De grandes parties de la Louisiane, du Mississippi, de l’Alabama et du Tennessee, ainsi que des coins de l’Arkansas et de la Géorgie, sont plus exposées aux pires conditions météorologiques, selon le Storm Prediction Center. Cette zone abrite plus de 11 millions de personnes et comprend les villes de Nashville; Birmingham, Alabama; Baton Rouge, Louisiane; et Jackson, Mississippi, selon les prévisionnistes.

« Les menaces de ces tempêtes incluront des averses d’inondation, de la grêle, des rafales de vent dommageables et quelques tornades », a déclaré le météorologue senior d’AccuWeather, Tyler Roys.

Au moins 360 000 les gens étaient sans électricité dans le sud mardi, selon poweroutage.us.

Des pluies torrentielles ont inondé les rues autour du métro de Birmingham, en Alabama, mardi. Le service météorologique national a publié l’urgence de crue éclair pour Birmingham et les autorités du comté ont averti les habitants de ne pas circuler sur les routes.

Une veille de tornade a été émise mardi matin par le National Weather Service pour des parties du Mississippi, de l’Alabama, de l’Arkansas et de la Louisiane. Une veille de tornade signifie que les conditions météorologiques sont favorables au développement des tornades.

Les tempêtes pourraient inclure des rafales de vent allant jusqu’à 70 mph et de la grêle de la taille d’une balle de golf, ont déclaré les prévisionnistes, notant que « des tornades sont probables de mardi à mardi soir » dans certaines parties du Mississippi.

De violentes tempêtes se sont déplacées dans certaines parties du Tennessee à partir du lever du soleil mardi matin, apportant de fortes pluies et déclenchant une rafale de tornades et des avertissements d’orages violents. Une femme est décédée lorsqu’un arbre est tombé sur sa maison alors que des tempêtes traversaient l’État mardi, a déclaré à WKRN-TV le directeur de la gestion des urgences du comté de Weakley, Ray Wiggington. Il a déclaré qu’au moins six maisons mobiles avaient été endommagées par la chute de l’arbre vers 4 heures du matin.

Dans une banlieue de Birmingham, les habitants se sont blottis sur le balcon du deuxième étage d’un complexe d’appartements qui a été inondé. Les sauveteurs dans un petit bateau ont pagayé à travers le parking devant des voitures submergées. Vidéo montrée au moins 20 résidents ont été secourus, et de nombreux résidents sont toujours pris au piège aux étages supérieurs.

Des vents forts et de fortes pluies ont balayé Jackson tard mardi tandis que le tonnerre faisait trembler les fenêtres. Les vents violents ont coupé l’électricité dans de nombreux quartiers alors qu’ils ont fissuré des branches d’arbres et les ont envoyées sur les maisons voisines. Les tempêtes ont laissé des rues jonchées de branches et de feuilles.

Et au moins huit personnes ont été blessées lorsque des tempêtes qui ont provoqué des tornades au Texas ont renversé des semi-remorques sur une autoroute et endommagé des structures lundi et mardi.

Le risque de mardi fait suite à des intempéries qui ont traversé le sud dimanche et lundi, endommageant des maisons et déracinant des arbres du Mississippi à la Virginie-Occidentale.

‘J’ai vu des arbres voler’:Plus de 100 millions de personnes du Nouveau-Mexique au Delaware risquent de subir des intempéries; au moins 2 morts en Géorgie

Une tornade repérée à Atlanta lundi a contraint des milliers de personnes à chercher un abri, et un homme a été tué lorsqu’un arbre tombé a amené des lignes électriques sur son véhicule. L’automobiliste a été déclaré mort après que les équipes de pompiers l’ont coupé du véhicule à Douglasville, en Géorgie, à l’ouest d’Atlanta.

Au centre de la Géorgie, Carla Harris, 55 ans, a été tuée lundi après qu’un arbre est tombé sur sa maison de Bonaire, ont déclaré les responsables des urgences du comté de Houston.

Dans le Mississippi, les prévisionnistes ont confirmé 12 tornades dimanche soir et nuit, dont un twister de Yazoo City, qui s’étendait sur 30 miles, et une autre tornade qui a traversé les banlieues de Byram et Terry au sud de Jackson, qui a produit une piste de dégâts de 1000 mètres de large.

Juste au sud de la ville de Yazoo, Vickie Savell n’a eu que des restes du tout nouveau mobile home où elle et son mari avaient emménagé il y a à peine huit jours. Il avait été soulevé de ses fondations et déplacé d’environ 25 pieds (8 mètres). Il a été détruit.

«Oh mon Dieu, ma première nouvelle maison en 40 ans et elle est partie», a-t-elle déclaré lundi, au milieu des cimes des arbres éparpillés dans le quartier et du rugissement des tronçonneuses alors que les gens travaillaient à déblayer les routes.

Au moins une tornade s’est abattue lors des tempêtes de lundi soir qui ont causé des dégâts étendus dans l’ouest de l’Arkansas.

La tornade aurait atterri dans la région de Roland, selon le météorologue du service météorologique Tyler Snider. Une tornade a peut-être également atterri à Van Buren sur la base des signatures radar du NWS dans la région.

En Caroline du Sud, au moins une tornade a été signalée lundi après-midi dans le comté d’Abbeville. Aucun blessé n’a été signalé. À Greenwood, des arbres et des lignes électriques ont été abattus, tandis qu’un véhicule a été renversé et un bâtiment d’unité de stockage a été gravement endommagé. Plusieurs endroits ont signalé une grêle de la taille d’une balle de golf.

Une possible tornade lundi matin a abattu des arbres et des lignes électriques dans le sud du Kentucky, selon le service météorologique.

Les résultats préliminaires d’une enquête du service météorologique ont conclu que la tempête du Kentucky était une tornade EF-1 de 90 mph, la plupart des dommages se produisant à Tompkinsville, a déclaré le météorologue du service météorologique Cliff Goff lundi après-midi.

En Virginie-Occidentale, le superviseur des communications du comté de Jefferson, James Hayden, a déclaré qu’une personne avait été blessée lorsqu’une possible tornade s’est abattue sur une entreprise de bois lundi soir.

Les géomètres du service météorologique ont confirmé une tornade à l’ouest d’Atlanta, près de l’endroit où l’automobiliste est décédé. Le twister était déterminé à avoir des vents de pointe de 90 mi / h avec un chemin de 1,5 mille. Au moins 10 maisons avaient des arbres dessus.

Le même orage a envoyé des milliers de personnes se mettre à l’abri dans des parties plus centrales d’Atlanta et peut avoir produit au moins une autre tornade au sud-ouest du centre-ville. Des dégâts de tornade ont également été signalés dans la région autour d’Athènes.

