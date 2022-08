3 morts dans une fusillade lors d’une réunion des Narcotiques Anonymes en Floride

EDGEWATER, Floride (AP) – Trois personnes sont mortes à la suite d’une fusillade et d’une prise d’otages lors d’une réunion de Narcotiques Anonymes en Floride, a annoncé la police.

Les agents ont répondu à un rapport selon lequel un homme avait été abattu et une femme était retenue en otage lundi soir à Edgewater, près de Daytona Beach.

Les autres personnes présentes à la réunion ont pu s’échapper des bureaux de Be The Bridge, une organisation à but non lucratif qui aide les sans-abri et les autres à prendre un nouveau départ dans la vie. La police d’Edgewater a déclaré dans un message sur Facebook que les enquêteurs pensaient qu’il s’agissait d’un conflit domestique.

Les officiers ont cherché à entrer en contact avec le suspect pour négocier avant qu’une équipe du SWAT ne pénètre dans le bâtiment et ne trouve le tireur et les deux autres morts à l’intérieur, a indiqué le poste. Aucun détail supplémentaire n’était disponible dans l’immédiat.

The Associated Press