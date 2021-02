3 morts dans une fusillade dans un magasin d’armes dans la banlieue de la Nouvelle-Orléans

METAIRIE, La. (AP) – Une personne est entrée dans un magasin d’armes et un champ de tir dans une banlieue de la Nouvelle-Orléans et a tué deux personnes samedi, obligeant les clients et le personnel à ouvrir le feu sur le tireur, a déclaré un shérif. Le tireur est également mort.

La fusillade a eu lieu au Jefferson Gun Outlet dans la banlieue de Metairie vers 14 h 50, selon un communiqué du bureau du shérif de la paroisse de Jefferson.

Le shérif Joseph Lopinto a déclaré que le tireur avait d’abord frappé deux personnes à l’intérieur, puis plusieurs autres personnes – qu’il s’agisse d’employés ou de clients du magasin – avaient ouvert le feu sur le tireur, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. À l’extérieur du bâtiment, on pouvait voir un homme derrière le ruban jaune de la police criant «Où est mon fils?»

Des armes à feu et des munitions sont vendues à l’avant du point de vente qui fait face à une artère principale passant par Jefferson Parish. Les clients qui souhaitent fréquenter le champ de tir se déplacent généralement vers l’entrée latérale du bâtiment. Le personnel qui y travaille porte souvent une arme de poing.

Lopinto a déclaré que deux autres personnes avaient également été touchées par des coups de feu et avaient été hospitalisées dans un état stable. Il a dit qu’il y avait plusieurs tireurs en tout et que les enquêteurs venaient de commencer à essayer de reconstituer ce qui s’était passé.

« Nous essayons de tout mettre ensemble, de le reconstituer », a déclaré le shérif.

Aucun des morts ou des blessés n’a été immédiatement identifié et les détails sont restés fragmentaires. Lopinto a déclaré que l’enquête se poursuivait alors que les autorités tentaient de déterminer les détails exacts de ce qui s’était passé.

Un ruban de mise en garde a entouré l’entreprise pour empêcher les spectateurs de s’approcher de la scène, où les ambulances et de nombreux véhicules des forces de l’ordre avaient convergé. Un Taco Bell voisin avait été évacué.

Metairie est une banlieue importante de la Nouvelle-Orléans, à environ huit kilomètres à l’ouest du quartier français emblématique de la ville, dans la juridiction voisine de la paroisse de Jefferson.

Cette histoire a été mise à jour pour corriger le nom du magasin en Jefferson Gun Outlet.