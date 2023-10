3 morts dans une fusillade dans un grand centre commercial de Bangkok ; l’agresseur présumé est en garde à vue

BANGKOK — Trois personnes ont été tuées et six autres blessées lorsqu’un tireur a ouvert le feu dans un grand centre commercial du centre de la capitale thaïlandaise mardi après-midi avant d’être appréhendé, ont annoncé les autorités.

Le porte-parole de la police, Archayon Kraithong, a déclaré aux journalistes qu’un suspect avait été arrêté après la fusillade au centre commercial Siam Paragon et que la situation était désormais sous contrôle.

Yutthana Sretthanan, directeur du centre médical d’urgence de Bangkok, a déclaré que trois personnes avaient été tuées et six blessées.

CECI EST UNE DERNIÈRE MISE À JOUR. L’histoire antérieure d’AP suit ci-dessous.

BANGKOK — Des centaines de clients ont fui mardi après-midi un grand centre commercial du centre de la capitale thaïlandaise après que ce qui ressemblait à des coups de feu ait été entendu à l’intérieur.

Il n’était pas clair dans l’immédiat si des coups de feu avaient été tirés, même si la police a déclaré qu’il y avait des blessés et que certains acheteurs effrayés étaient toujours accroupis dans le centre commercial Siam Paragon de Bangkok.

L’incident a incité les autorités à fermer l’accès à l’arrêt de train surélevé Siam situé à proximité, empêchant les navetteurs de sortir de la gare de transit alors que l’heure de pointe du soir commençait et que des pluies intenses frappaient la ville, selon un journaliste d’Associated Press présent sur les lieux.

On pouvait voir les premiers intervenants entrer dans le centre commercial alors que les sirènes hurlaient à l’extérieur.

Le porte-parole de la police, Archayon Kraithong, a déclaré que les policiers présents dans la zone avaient reçu l’ordre de sécuriser les lieux et qu’il fournirait des détails dès que possible.

Il n’a pas fourni d’informations sur les victimes, mais la police a indiqué sur sa page Facebook officielle qu’il y avait des blessés.

Des témoins ont déclaré que des foules de gens ont quitté le bâtiment, l’un des nombreux centres commerciaux du quartier populaires auprès des touristes et des Thaïlandais aisés.

La touriste chinoise Liu Shiying a déclaré à l’AP qu’elle avait vu des gens courir et dire que quelqu’un avait ouvert le feu. Elle a déclaré avoir entendu des coups de feu et une sonnerie d’alarme, et que les lumières du centre commercial s’étaient éteintes.

« Nous nous cachons temporairement. Qui ose sortir ? dit-elle en se mettant à couvert. Elle a ensuite pu repartir.

Plusieurs vidéos mises en ligne sur les réseaux sociaux montraient des personnes sortant du bâtiment en courant. La chaîne de télévision publique Thai PBS a déclaré que plusieurs bruits semblables à des coups de feu avaient été entendus, mais n’avait aucun autre détail.

Les responsables du centre commercial n’ont pas pu être contactés dans l’immédiat pour commenter.

La violence armée n’est pas rare en Thaïlande, même si les fusillades de masse sont rares.

L’incident s’est produit quelques jours avant que les Thaïlandais envisagent de marquer l’anniversaire d’une effroyable attaque à l’arme à feu et au couteau dans une garderie rurale qui a tué 36 personnes, pour la plupart des enfants d’âge préscolaire, le 6 octobre 2022.

En 2020, un soldat mécontent a ouvert le feu dans et autour d’un centre commercial de la ville de Nakhon Ratchasima, dans le nord-est du pays, tuant 29 personnes et retenant les forces de sécurité pendant environ 16 heures avant d’être finalement tué par celles-ci.