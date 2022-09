3 morts dans une collision en vol au Colorado identifié

DENVER (AP) – Trois personnes tuées après la collision de deux avions près de Denver ont été identifiées lundi alors que l’enquête sur ce qui n’allait pas se poursuivait.

Les victimes de l’accident de samedi d’un Cessna 172 et d’un Sonex Xenos – un avion léger de construction artisanale – étaient Daniel Wilmoth, 22 ans, Samuel Fisher, 23 ans, et Henry Butler, 69 ans, a déclaré le bureau du coroner du comté de Boulder. Le bureau du coroner n’a pas précisé quels hommes se trouvaient dans quel avion, mais le Xenos était enregistré auprès de Butler selon les dossiers de la Federal Aviation Administration.

Le soleil du Colorado a rapporté que le Cessna était enregistré auprès du Spartan College of Aeronautics and Technology. L’école a un campus à l’aéroport métropolitain de Rocky Mountain à Broomfield, à environ 29 kilomètres au nord-ouest de Denver, où le Cessna a décollé samedi, avec un instructeur de vol et un élève-pilote à bord, selon le National Transportation Conseil de sécurité. Il enquête sur l’accident avec la FAA.

Lorsqu’il a été contacté par l’Associated Press, Nick Brown du Spartan College a déclaré que le collège était en deuil et a refusé de commenter jusqu’à ce que l’enquête soit terminée.

L’enquêteur du NTSB, Mike Folkerts, a déclaré samedi que le Xenos avait décollé de Platte Valley Airpark à 8 h 38, environ dix minutes avant que le Cessna ne décolle vers le nord de l’aéroport métropolitain de Rocky Mountain, à environ 56 kilomètres au sud-ouest de Platte. Vallée. Le Xenos a volé vers l’ouest et est entré en collision avec le Cessna alors qu’il commençait à tourner vers l’est, a déclaré Folkerts.

L’un des avions s’est écrasé dans un champ, l’autre dans un bosquet d’arbres, près de l’aéroport de Vance Brand à Longmont, Colorado, à environ 64 kilomètres au nord de Denver.

The Associated Press