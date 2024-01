3 morts dans un raid dans un hôpital en Cisjordanie

Une équipe militaire israélienne infiltrée a infiltré un hôpital de la ville de Jénine en Cisjordanie et a tué trois militants mardi dans une attaque que les dirigeants du Hamas ont décrite comme une exécution et un crime de guerre qui “ne passera pas sans réponse”.

Muhammad Jalamana, 27 ans, utilisait l’hôpital Ibn Sina comme cachette alors qu’il planifiait une attaque majeure « dans l’immédiat », a déclaré l’armée israélienne. dans un rapport. Les frères Muhammad et Bassel Azawi ont également été tués, qui, selon l’armée, avaient également été impliqués dans des activités terroristes.

Le ministère palestinien de la Santé a publié une vidéo montrant des hommes armés vêtus de blouses et autres tenues civiles balayant l’hôpital, armes au poing. La déclaration israélienne a réitéré l’affirmation selon laquelle un grand nombre de militants utilisent les hôpitaux et autres espaces civils “comme abri et bouclier humain”. Le Hamas a de nouveau rejeté cette affirmation.

“La résistance qui a promis à notre peuple de faire le jihad jusqu’à la défaite de l’occupation (…) ne se laissera pas intimider par les assassinats ou les lâches crimes de l’ennemi”, ont déclaré les dirigeants du Hamas dans un communiqué.

Développements :

∎ L’Iran a condamné les fusillades dans les hôpitaux, affirmant que de telles attaques ouvrent la voie à la normalisation du « terrorisme organisé » dans le monde. « On s’attend à ce que les pays du monde ne soient pas indifférents à l’acte de terrorisme d’Israël », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani.

∎ Le Canada, l’un des nombreux pays, dont les États-Unis, à suspendre le financement de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, a déclaré qu’il fournirait 40 millions de dollars au Programme alimentaire mondial, à l’UNICEF et à d’autres agences pour aider à la crise humanitaire à Gaza.

∎ Le chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré qu’il étudiait la dernière proposition visant à suspendre les combats et à libérer davantage d’otages “afin de défendre les intérêts de notre peuple”. Il a déclaré qu’il envisageait une invitation à se rendre au Caire pour discuter de l’accord-cadre.

∎ Plus de 1 000 chanteurs, danseurs et autres artistes suédois ont signé une lettre exhortant l’Eurovision à interdire à Israël le concours de chant de 2024. Permettre à Israël de participer envoie le signal que les gouvernements peuvent commettre des crimes de guerre sans conséquences, indique la lettre.

∎ Le cimetière islamique et la mosquée du sud de Gaza ont été détruits par les forces israéliennes qui ont déclaré avoir trouvé une partie d’un réseau de tunnels du Hamas en dessous, a rapporté l’Associated Press depuis le site. Un crâne sans dents a été retrouvé au sommet d’un tas de décombres, a indiqué AP.

La Grande-Bretagne pourrait reconnaître l’État de Palestine avant un accord de paix

La Grande-Bretagne pourrait être disposée à accorder une reconnaissance diplomatique formelle à un État palestinien avant un accord de paix final impliquant Israël, a déclaré mardi le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron. La reconnaissance donnerait aux Palestiniens un « horizon politique » et refléterait des progrès irréversibles vers une solution à deux États et l’établissement d’un État palestinien – un plan qui a été rejeté à plusieurs reprises par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Cameron a déclaré que la résistance d’Israël à une solution à deux États a alimenté 30 ans de politique de sécurité défaillante.

L’une des plaintes de Netanyahu concerne le soutien américain et britannique à la chute de la direction de l’État aux mains de l’Autorité palestinienne, qui a appelé dans le passé à la destruction d’Israël. Cameron a déclaré qu’une autorité remaniée avec un leadership fort serait une condition préalable à la reconnaissance.

“Nous devrions commencer à définir à quoi ressemblerait un Etat palestinien, ce qu’il comprendrait, comment il fonctionnerait”, a déclaré Cameron. “Cela pourrait être l’une des choses qui contribuent à rendre ce processus irréversible.”

Netanyahu refuse de retirer ses troupes de Gaza dans le cadre d’un plan de paix

Israël ne retirera pas ses troupes de Gaza et ne libérera pas des milliers de Palestiniens des prisons israéliennes dans le cadre d’un accord visant le retour de plus de 100 otages militants, a déclaré mardi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Ces deux actions ont été cruciales pour les négociations autour d’un cessez-le-feu de plusieurs mois que les États-Unis et d’autres pays s’efforcent de négocier depuis des semaines. Netanyahu, s’exprimant dans une académie pré-militaire en Cisjordanie occupée, a déclaré qu’il restait attaché à une « victoire totale » sur le Hamas.

“Je m’y suis engagé, nos combattants s’y sont engagés et la majorité absolue du peuple (israélien) s’y est engagé”, a déclaré Netanyahu.

Les médias israéliens et internationaux ont fait état d’un « cadre » pour un accord de cessez-le-feu qui pourrait libérer au moins 100 Palestiniens actuellement détenus dans les prisons israéliennes pour chaque otage libéré par les militants à Gaza. Et une solution à deux États a été considérée à l’échelle mondiale comme une réponse à long terme pour éteindre la poudrière qu’est le Moyen-Orient.

“Nous ne mettrons pas fin à cette guerre sans atteindre tous ses objectifs”, a déclaré Netanyahu. “Nous ne retirerons pas l’armée israélienne de la bande de Gaza et nous ne libérerons pas des milliers de terroristes. Rien de tout cela n’arrivera. Que se passera-t-il ? Victoire absolue.”

Après des fusillades, le ministre palestinien de la Santé exhorte l’ONU à protéger les hôpitaux

La ministre palestinienne de la Santé, Mai al-Alkaila, a appelé l’Assemblée générale des Nations Unies, les institutions internationales et les organisations de défense des droits de l’homme à contribuer à mettre fin aux crimes, selon elle, commis par les Israéliens contre le peuple palestinien et les centres de santé de la bande de Gaza et de Cisjordanie. Alkaila a déclaré que le soutien international est désespérément nécessaire pour protéger les centres de traitement et les équipes d’ambulances.

AlKaila a déclaré que l’assaut contre l’hôpital Ibn Sina n’est que le dernier des dizaines de crimes commis par les forces d’occupation contre les hôpitaux, les patients et le personnel médical. Elle a cité le droit international qui assure la protection des sites civils, y compris les hôpitaux.

Le ministre de la Défense déclare qu’Israël ne cédera pas le contrôle militaire de Gaza après la guerre

Israël maintiendra un contrôle militaire sur Gaza d’après-guerre similaire au contrôle de sécurité qu’il exerce en Cisjordanie, a déclaré mardi le ministre de la Défense Yoav Gallant. Gallant a déclaré que l’attaque contre l’hôpital de Jénine était un exemple du contrôle et de l’accès qu’Israël conserverait après la guerre.

“Je pense qu’il est tout à fait clair que le Hamas ne contrôlera pas Gaza”, a déclaré Gallant lors d’un point de presse à Tel Aviv. “Israël le contrôlera militairement mais ne le contrôlera pas au sens civil.”

L’armée identifie les soldats tués dans l’attaque de drones en Jordanie.

Le ministère de la Défense lundi a identifié les trois soldats de réserve de l’armée américaine qui ont été tués ce week-end dans une base en Jordanie, près de la frontière syrienne, dans ce que les responsables ont qualifié d’attaque de drone par des militants soutenus par l’Iran. Les trois soldats ont été identifiés comme étant le Sgt. William Rivers, 46 ans, de Willingboro, New Jersey ; CPS. Kennedy Sanders, 24 ans, de Waycross, Géorgie.; et la CPS. Breonna Moffett, 23 ans, de Savannah, en Géorgie, selon la Réserve militaire. Ils sont morts dimanche après qu’un drone d’attaque sans pilote ait frappé leurs logements.

Ces soldats sont les premiers soldats américains tués par les tirs ennemis au Moyen-Orient depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre. Lundi, le nombre de soldats blessés dans l’attaque est passé à 40, selon la secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh. a noté que ce nombre pourrait augmenter à mesure que les troupes continuent de signaler des symptômes. Lire la suite ici.

