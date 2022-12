3 morts dans un accident entre un bus et un camion en Virginie

WILLIAMSBURG, Virginie (AP) – Deux hommes et une femme sont morts à la suite d’un accident impliquant un bus transportant plus de 20 personnes et un semi-remorque sur l’Interstate 64 en Virginie, a annoncé la police d’État dans un communiqué de presse vendredi.

L’accident s’est produit juste après 1h30 du matin dans le comté de York près de Williamsburg, situé entre Richmond et Norfolk.

Les deux véhicules roulaient dans les voies en direction est vers Norfolk lorsque “le bus de passagers a fusionné avec le chemin du semi-remorque” et que les “véhicules sont entrés en collision”, a déclaré la police d’État.

Trois des 23 passagers du bus sont morts sur les lieux, a indiqué la police d’État. Le conducteur et 20 autres passagers ont été emmenés dans des hôpitaux locaux avec des blessures ne mettant pas leur vie en danger.

Les passagers du bus ne portaient pas de ceinture de sécurité, a indiqué la police d’État. L’homme qui conduisait le camion semi-remorque a également été transporté à l’hôpital avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

La police d’État a déclaré qu’elle-même et le bureau d’un médecin légiste local s’efforçaient de confirmer l’identité des personnes décédées et d’informer leurs familles.

La police d’État a également déclaré que “des accusations sont en instance” en consultation avec le bureau du procureur local du comté de York.

___

Cette histoire a été corrigée pour indiquer qu’il y avait un conducteur et 23 passagers à bord du bus. Une version précédente de cette histoire indiquait qu’il y avait 22 passagers.

The Associated Press