3 morts dans la violence communautaire de l’Haryana, Internet coupé après des affrontements nocturnes

Trois personnes, dont deux Home Guards, ont été tuées et au moins 20 autres blessées lors d’affrontements qui ont éclaté hier entre deux groupes dans l’Haryana.

L’affrontement a commencé lors d’une procession religieuse dans le Nuh de l’Haryana – près de Gurugram.

La police a déclaré que les Home Guards avaient été abattus alors qu’une foule tentait d’arrêter la procession religieuse dans le Khedla Mod de Nuh, jetant des pierres et incendiant des voitures.

La troisième personne a été tuée dans les violences nocturnes, ont-ils déclaré.

Le Brij Mandal Jalabhishek Yatra, organisé par le Vishwa Hindu Parishad (VHP), a été arrêté par un groupe de jeunes hommes sur la route nationale Gurugram-Alwar. Alors que la violence s’intensifiait, des véhicules gouvernementaux et privés ont été pris pour cible par la foule.

Vers le soir, la violence s’est étendue à l’autoroute Gurugram-Sohna, où plusieurs voitures ont été incendiées et des pierres ont été lancées sur la police, ont indiqué des sources.

Environ 2 500 personnes, venues à Nuh pour participer à la procession, se sont retrouvées bloquées dans un temple en raison de la violence à l’extérieur. Ils ont été secourus par la police plus tard dans la soirée.

Des incidents de jets de pierres et d’incendies criminels ont également été signalés dans certaines parties de Palwal et de Gurugram. Des ordonnances d’interdiction interdisant les grands rassemblements ont été imposées à Nuh, Gurugram, Palwal et Faridabad après de violents affrontements.

Les services Internet ont été suspendus à Nuh jusqu’à demain pour contenir « l’intense tension communautaire ». Les écoles, les collèges et les établissements d’enseignement des districts de Gurugram et de Faridabad resteront fermés aujourd’hui.

Les rapports indiquent que l’affrontement a été déclenché par une vidéo répréhensible publiée sur les réseaux sociaux par un militant de Bajrang Dal. Des sources ont déclaré que Monu Manesar, membre du Bajrang Dal, et ses associés avaient fait circuler la vidéo il y a quelques jours.

Le ministre en chef de l’Haryana, Manohar Lal Khattar, et d’autres dirigeants ont appelé le peuple à maintenir la paix et l’harmonie.

« L’incident d’aujourd’hui est malheureux. J’appelle tout le peuple à maintenir la paix dans l’État. Les coupables ne seront épargnés à aucun prix et les mesures les plus strictes seront prises contre eux », a déclaré le ministre en chef.

La police a renforcé la sécurité dans les quartiers touchés par la violence et a appelé les dirigeants des deux communautés à aider à rétablir la paix dans la région.

Une réunion aura lieu entre les membres des deux communautés de Nuh à 11 heures.