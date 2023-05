3 morts après une attaque dans le centre du Japon ; suspect avec fusil et couteau caché dans un immeuble

TOKYO (AP) – Trois personnes, dont deux policiers, ont été tuées jeudi à Nagano, dans le centre du Japon, et un suspect armé d’un fusil et d’un couteau a été enfermé à l’intérieur d’un bâtiment, a annoncé la police.

La télévision publique NHK a déclaré qu’une personne s’était ensuite échappée du bâtiment et que d’autres personnes pourraient encore se trouver à l’intérieur.

Un témoin a déclaré à NHK qu’une femme était tombée alors qu’elle était poursuivie par le suspect, qui l’a ensuite poignardée avec un couteau et a tiré sur deux policiers alors qu’ils arrivaient sur les lieux dans une voiture de patrouille dans la ville de Nakano, dans la préfecture de Nagano.

Le témoin a déclaré avoir demandé au suspect pourquoi il l’avait attaquée, et il a répondu qu’il voulait la tuer, a déclaré NHK.

Les trois victimes ont été emmenées dans un hôpital voisin, où elles ont ensuite été déclarées mortes, a indiqué la police. Une quatrième personne blessée n’a pas pu être secourue car elle se trouvait à proximité du suspect, a rapporté l’agence Kyodo News.

Une vidéo sur NHK montrait des policiers portant des gilets pare-balles et portant des boucliers, avec une ambulance à proximité. La région est dans un quartier agricole calme.

La police a décrit le suspect comme un homme portant une tenue de camouflage, un chapeau, un masque et des lunettes de soleil, a déclaré Kyodo News. La police a défini la zone dans un rayon de 300 mètres (330 verges) du site comme zone interdite, et les responsables de la ville ont exhorté les habitants du quartier à rester chez eux.

Aucun autre détail, y compris sur le suspect et le mobile, n’était immédiatement connu.

Les crimes violents sont rares au Japon. Il a des lois strictes sur le contrôle des armes à feu et seulement une poignée de crimes liés aux armes à feu chaque année. Mais ces dernières années, il y a eu des cas très médiatisés impliquant des coups de couteau aléatoires dans le métro et des incendies criminels, et on s’inquiète de plus en plus des armes à feu et des explosifs artisanaux.

Mari Yamaguchi, Associated Press