3 morts, 4 blessés ; la police recherche un mobile

Au moins trois personnes ont été tuées et quatre ont été blessées Lundi soir dans une fusillade dans le quartier Greater Ville de St. Louis.

La police a retrouvé les corps de deux hommes avec de multiples blessures par balle près d’un trottoir devant un dépanneur vers 19h30, a déclaré la porte-parole Evita Caldwell à USA TODAY. Un troisième corps a été retrouvé dans une cour d’école voisine avec des blessures par balle au torse.

La police a identifié les victimes comme étant Kevin Page, 40 ans; Charlie Anderson, 31 ans ; et OJ Pernell, 44. Tous les trois sont originaires de la région de St. Louis et ont été déclarés morts sur les lieux, selon un tweet de la police.

Le chef de la police John Hayden a déclaré lundi lors d’une conférence de presse qu’il n’y avait aucun motif connu pour la fusillade.

Quatre personnes, âgées de 28 à 47 ans, ont été retrouvées avec des blessures par balle.

Un homme à l’intérieur d’une entreprise voisine avait des blessures au torse et aux jambes. Il a été emmené dans un hôpital voisin et était dans un état critique mais stable, a déclaré Caldwell.

Une autre personne emmenée à l’hôpital était dans un état critique mais stable, et un homme touché au bras s’est rendu à l’hôpital et était stable. La septième victime a été soignée pour une écorchure par balle dans le dos et relâchée, a déclaré Caldwell.

Hayden a déclaré que les agents avaient parcouru la zone et recherché une vidéo de surveillance de la fusillade. Des travailleurs sociaux étaient sur les lieux avec des membres de la famille.

« C’est très tôt dans l’enquête », a-t-il déclaré.

Saint-Louis a enregistré un nombre presque record de 262 meurtres l’année dernière et est à un rythme similaire en 2021.

