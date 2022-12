3 morts, 3 blessés dans la fusillade de Paris ; Suspect arrêté

PARIS (AP) – Une fusillade visant un centre culturel kurde dans un quartier animé de Paris vendredi a fait trois morts et trois blessés, ont annoncé les autorités. Un suspect de 69 ans a été blessé et arrêté.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour meurtre et tentative de meurtre. Le procureur de Paris a déclaré que le suspect avait un casier judiciaire antérieur, y compris une arrestation pour avoir attaqué des migrants vivant dans des tentes, et que les enquêteurs envisageaient un éventuel motif raciste pour la fusillade.

La fusillade s’est produite à midi dans un centre culturel kurde et un restaurant et coiffeur à proximité, selon la maire du 10e arrondissement, Alexandra Cordebard. S’adressant aux journalistes sur les lieux, elle a déclaré que la “véritable motivation” de la fusillade reste floue.

Pendant qu’elle parlait, une foule à proximité scandait «Erdogan, terroriste» – faisant référence au président turc Recep Tayyip Erdoğan – et «État turc, assassin».

La police a bouclé la zone du 10e arrondissement de la capitale française, dans une rue animée avec des magasins et des restaurants près de la gare de l’Est. Le tournage est intervenu à un moment où Paris bourdonnait d’activité avant le week-end de Noël. Le département de police de Paris a averti les gens de rester à l’écart de la zone.

La procureure de Paris, Laure Beccuau, a déclaré que trois personnes touchées par la fusillade sont décédées, une est dans un état critique et deux autres sont hospitalisées pour des blessures moins graves. L’agresseur a également été blessé au visage, a-t-elle précisé.

L’armée turque se bat contre des militants kurdes affiliés au PKK interdit, dans le sud-est de la Turquie ainsi que dans le nord de l’Irak. L’armée turque a également récemment lancé une série de frappes aériennes et d’artillerie contre des cibles militantes kurdes syriennes dans le nord de la Syrie. Le PKK est considéré comme une organisation terroriste en Turquie, en Europe et aux États-Unis, et mène une insurrection armée contre l’État turc depuis 1984.