3 morts, 2 autres abattus au domicile de Cleveland; suspect en garde à vue

CLEVELAND (AP) – La police a déclaré que trois personnes avaient été tuées et deux autres grièvement blessées lors d’une fusillade vendredi soir dans une maison de Cleveland, et qu’un suspect lié aux victimes était en détention.

Le chef de la police Wayne Drummond a déclaré qu’il semblait s’agir d’un incident domestique isolé dans le quartier de Brooklyn Center, à quelques kilomètres au sud-ouest du centre-ville. Les agents répondant à un rapport faisant état d’une éventuelle fusillade ont trouvé trois personnes mortes et deux autres ont été emmenées à l’hôpital dans un état critique, a-t-il déclaré.

Selon la police, les premières informations indiquent qu’un homme, une femme et un adolescent ont été tués, et qu’un homme et une fille ont été blessés.

Un porte-parole de la police a déclaré que les victimes étaient liées au suspect, qui a été arrêté sur les lieux, a rapporté Cleveland.com.

Les autorités n’ont pas publié beaucoup d’autres détails sur ce qui s’est passé. Ils n’ont pas immédiatement partagé les noms des victimes ou des détails sur le suspect.

La fusillade fait l’objet d’une enquête.

The Associated Press