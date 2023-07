3 morts, 14 blessés après la grève d’un bus Greyhound en demi-finale dans l’Illinois ; Enquête du NTSB – Shaw Local

HIGHLAND, Illinois – (AP) – Un bus de passagers Greyhound a percuté trois semi-remorques garés le long d’une sortie d’autoroute menant à une aire de repos tôt mercredi dans le sud de l’Illinois, tuant trois personnes et en blessant 14 autres, dont certaines grièvement, a déclaré la police d’État.

Le bus à destination de Saint-Louis roulait vers l’ouest le long de l’Interstate 70 dans le comté de Madison vers 1 h 55 lorsqu’il s’est écrasé dans les trois demi-finales, a déclaré la police de l’État de l’Illinois, citant une enquête initiale.

Quatre personnes ont été transportées par avion à l’hôpital et au moins 10 autres ont été emmenées, a indiqué la police d’État dans un communiqué de presse. La police n’a pas divulgué de détails sur ceux qui ont été blessés et tués.

Personne dans les trois camions n’a été blessé dans l’accident près de la ville de Highland à environ 25 miles à l’est de Saint-Louis, a indiqué la police.

Le porte-parole de la police d’État, Melaney Arnold, a déclaré que les personnes tuées et blessées se trouvaient toutes dans le bus Greyhound. Elle ne savait pas si le chauffeur du bus faisait partie des personnes tuées ou blessées ou si toutes les personnes impliquées étaient des passagers.

L’accident a fermé le trafic en direction ouest sur la I-70.

Le National Transportation Safety Board enverra une équipe pour enquêter sur l’accident, a indiqué l’agence. Le représentant américain Mike Bost, un républicain de l’Illinois, a déclaré qu’un responsable du NTSB lui avait dit que le bus était équipé de caméras de surveillance « afin qu’ils puissent faire une vérification complète pour voir comment l’accident s’est produit ».

Des photos et des séquences télévisées montrent le côté du bus ouvert, le toit froissé. Un deuxième semi-remorque semble avoir touché l’arrière droit de l’autobus tandis qu’un troisième semi-remorque semble s’être écrasé à l’arrière de ce deuxième semi-remorque.

Le passager Edward Alexander de Pine Bluff, Arkansas, a déclaré au St. Louis Post-Dispatch il a aidé une femme enceinte à descendre du bus et cherchait son téléphone quand il « a réalisé que de la fumée entrait dans le bus. J’étais comme, ‘oublie ce téléphone’, et j’ai continué et j’ai sauté par la fenêtre. »

Le porte-parole de Greyhound, Mike Ogulnick, a déclaré dans un e-mail que le bus voyageait d’Indianapolis à Saint-Louis, où il devait arriver vers 2 h 20. Il transportait environ 30 personnes, dont le chauffeur, a-t-il déclaré.

« Notre principale préoccupation est de nous assurer que nous prenons soin de nos passagers et de notre chauffeur en ce moment », a déclaré Ogulnick. « Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités locales et un bus de secours est en route pour les passagers. »

Un autre bus a été envoyé pour transporter des passagers qui n’ont pas été blessés, a déclaré Ogulnick.

Il est illégal dans l’Illinois pour les camions de se garer sur les rampes de sortie. Mais les experts de l’industrie du camionnage disent que les semi-remorques s’y arrêtent souvent pour la nuit car il est difficile de trouver un parking de nuit aux aires de repos et à d’autres endroits, tels que les relais routiers.

« Et ce n’est pas seulement dangereux pour eux, mais c’est dangereux pour le public automobile parce qu’ils ont besoin de repos et qu’ils méritent leur repos », a déclaré Lewis Pugh de la Owner-Operator Independent Drivers Association lors d’une audience en mai devant un comité de la Chambre sur les transports et Sous-comité des infrastructures.

Le mois dernier, la National Highway Traffic Safety Administration a annoncé qu’elle exigerait que les camions et les autobus incluent équipement de freinage d’urgence automatique dans les cinq ans. Les AEB utilisent des caméras orientées vers l’avant et des technologies de capteurs pour détecter l’imminence d’un accident.

Le système applique automatiquement les freins si le conducteur ne l’a pas fait ou, si nécessaire, applique une force de freinage supplémentaire pour compléter les actions du conducteur. La norme proposée exigerait que la technologie fonctionne à des vitesses allant de 6 à 50 mph.

