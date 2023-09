3 ministres de l’Union sur la 2e liste des candidats du BJP pour les sondages du Madhya Pradesh

Trois ministres de l’Union – Narendra Singh Tomar, Prahlad Singh Patel et Faggan Singh Kulaste – figurent sur la deuxième liste de candidats du BJP pour les élections du Madhya Pradesh. La nouvelle liste a été annoncée quelques heures après que le Premier ministre Narendra Modi s’est adressé à un rassemblement massif de travailleurs du BJP à Bhopal.

Le ministre de l’Agriculture Narendra Singh Tomar a été envoyé de Dimani, Prahlad Patel (ministre d’État aux Industries de transformation alimentaire et Jal Shakti) de Narsingpur et Faggan Singh Kulaste (ministre d’État au Développement rural et à l’acier) du siège de Niwas.

Le parti n’a pas encore annoncé le nom du ministre en chef Shivraj Singh Chouhan.

Le secrétaire général national du BJP, Kailash Vijayvargiya, a également été inclus dans la liste. Il se présentera depuis le siège d’Indore-1. Son inclusion a mis fin à toute possibilité que son fils Akash obtienne un billet. Selon des sources, la direction centrale est en colère contre Akash à la suite d’un incident survenu en 2019 lorsqu’il a attaqué un responsable de l’organisme civique à Indore avec une batte de cricket.

Trois députés du parti – Uday Pratap Singh, Riti Pathak et Ganesh Singh – font également partie de la deuxième liste et se présenteront respectivement pour Gadarwara, Sidhi et Satna.

Le BJP pourrait également utiliser la même formule en nommant les ministres de l’Union et les députés du Chhattisgarh et du Rajasthan – tous deux dirigés par le Congrès.

A Telangana également, le ministre de l’Union G Kishan Reddy pourrait se présenter aux élections législatives, ont indiqué les sources.

Imarti Devi, un loyaliste de Jyotiraditya Scindia – dont le coup d’État de 2020 avait renversé le gouvernement du Congrès dans l’État – figurait également sur la liste.

La première liste du BJP pour le Madhya Pradesh comptait également 39 noms.

Le Madhya Pradesh est l’un des cinq États, avec le Chhattisgarh, le Rajasthan, le Telangana et le Mizoram, qui devraient se rendre aux urnes plus tard cette année. Un seul de ces États dispose d’un gouvernement BJP.

Lors des dernières élections législatives en 2018, le Congrès est arrivé au pouvoir et a formé le gouvernement avec le haut dirigeant Kamal Nath comme ministre en chef. Cependant, le BJP a formé le gouvernement en 2020 après que le chef du Congrès, Jyotiraditya Scindia, ainsi que 22 députés ont changé de camp.