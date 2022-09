3 millions d’enfants risquent de manquer un semestre au Pakistan touché par les inondations

Des déluges sans précédent depuis la mi-juin ont touché plus de 33 millions de personnes, inondé des millions d’hectares de terres et dévasté des infrastructures, y compris des établissements d’enseignement.

Dans la province méridionale du Sindh, la région la plus touchée du Pakistan, les inondations ont endommagé environ 15 000 écoles, où 2,4 millions d’enfants étaient inscrits, selon le département local de l’éducation.

Cela a fait craindre qu’au moins 2,8 millions d’enfants à travers le pays ne manquent un semestre, ont déclaré des responsables de la Commission de planification et de l’Autorité nationale de gestion des catastrophes à l’Associated Press. Le Pakistan, l’UNICEF et d’autres agences ont mis en place des dizaines de centres d’apprentissage temporaires, ont-ils déclaré.

Jeudi, le ministre du Plan, Ahsan Iqbal, a déclaré aux journalistes du Centre national de coordination et d’intervention en cas d’inondation, soutenu par l’armée, que les déluges ont causé tant de destructions que les travaux de secours et de réhabilitation se poursuivront pendant deux ans.

Les inondations ont tué 1 666 personnes et endommagé 643 écoles au Balouchistan, 109 au Pendjab et 287 dans les provinces de Khyber Pakhtunkhwa. La majorité des personnes tuées ou touchées par la catastrophe sont des femmes et des enfants, selon les données publiées mercredi par l’Autorité nationale de gestion des catastrophes.