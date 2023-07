3 militants du Hezbollah blessés dans une explosion au Liban près de la frontière israélienne

Une explosion près de la frontière entre le Liban et Israël a légèrement blessé au moins trois membres du groupe militant du Hezbollah, a déclaré un responsable de la sécurité libanaise.

Les trois membres du Hezbollah ont été emmenés dans un hôpital près du lieu de l’explosion dans le village de Bustan, dans la province de Bustan, dans le sud du Liban, a déclaré le responsable sous couvert d’anonymat conformément à la réglementation.

L’armée israélienne a déclaré dans un communiqué que plusieurs suspects se sont approchés d’une barrière de sécurité et ont tenté de la saboter, attirant les efforts des soldats pour les forcer à battre en retraite. Il a publié des images de surveillance montrant quatre personnes en civil s’approchant de la barrière frontalière et s’enfuyant après une explosion. L’identité des suspects est inconnue, a-t-il ajouté.

L’armée israélienne a déclaré plus tard à l’Associated Press que les soldats avaient utilisé une grenade assourdissante.

L’incident a eu lieu quelques heures avant que le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, ne prenne la parole pour commémorer le début d’une guerre d’un mois entre Israël et le groupe militant en 2006, qui s’est terminée par un match nul.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré que l’armée « avait dissuadé les militants avec des moyens non létaux ».

« Quiconque nous essaiera obtiendra une réponse », a déclaré Gallant. « Nous avons beaucoup à faire et nous saurons faire ce qui est nécessaire au bon moment. »

Les forces de maintien de la paix de l’ONU le long de la frontière sud du Liban, connues sous le nom de FINUL, ont déclaré qu’elles enquêtaient sur la situation. « En attendant, la situation est extrêmement grave », a déclaré la FINUL. « Nous exhortons tout le monde à cesser toute action susceptible de conduire à une escalade de quelque nature que ce soit. »

Le Hezbollah n’a fait aucun commentaire immédiat sur l’incident.

Des responsables libanais ont déclaré qu’Israël avait construit ces dernières semaines un mur autour de la partie libanaise de Ghajar, une ville frontalière qui chevauche le petit pays méditerranéen et les hauteurs du Golan syrien occupé par Israël. Le ministre libanais des Affaires étrangères a demandé à la mission permanente du pays auprès des Nations Unies de déposer une plainte à ce sujet.

Pendant ce temps, Israël a déposé une plainte auprès de l’ONU en juin, affirmant que le Hezbollah avait installé des tentes à plusieurs dizaines de mètres sur le territoire israélien. On ne sait pas à quoi servaient les tentes et ce qu’il y avait à l’intérieur. Ils ont été érigés dans les fermes de Chebaa et les collines de Kfar Chouba, que les Israéliens ont capturées à la Syrie pendant la guerre du Moyen-Orient de 1967 et annexées en 1981, bien que le Liban prétende que la zone leur appartient.

Israël considère le Hezbollah comme sa menace immédiate la plus sérieuse et estime qu’il dispose de quelque 150 000 roquettes et missiles visant Israël.