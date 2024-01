3 militaires américains tués et des dizaines blessés dans une attaque de drone sur une base en Jordanie, selon les États-Unis

Washington — Trois militaires américains ont été tués et des dizaines d’autres ont été blessés dimanche dans une attaque de drone aérien sans pilote contre une base en Jordanie, ont déclaré le président Biden et l’armée américaine.

Dans un communiqué, le président a imputé l’attaque aux « groupes militants radicaux soutenus par l’Iran opérant en Syrie et en Irak » et a déclaré que les États-Unis « demanderaient des comptes à tous les responsables au moment et de la manière que nous choisirons ».

M. Biden a déclaré que l’attaque avait eu lieu dans une base du nord-est de la Jordanie, un allié des États-Unis, près de la frontière avec la Syrie. Un responsable américain a déclaré que l’attaque avait eu lieu dans un avant-poste connu sous le nom de Tower 22, où sont déployés environ 350 membres de l’armée et de l’air américaines, selon le ministère de la Défense.

Le Commandement central américain, qui supervise les forces au Moyen-Orient, avait initialement estimé le nombre de blessés à 25, mais deux responsables américains ont rapidement déclaré que ce chiffre était passé à plus de 30. Le CENTCOM a confirmé plus tard dimanche soir qu’au moins 34 avaient été blessés. Huit des militaires blessés ont dû être évacués – certains étaient dans un état critique mais tous étaient stables, a déclaré un responsable de la défense à CBS News.

Les soldats tués et blessés dormaient sur la base lorsque l’attaque du drone a eu lieu avant l’aube.

Le CENTCOM a déclaré que l’identité des personnes tuées ne serait pas divulguée pendant 24 heures après que leurs familles en auront été informées.

La Maison Blanche a déclaré que le président avait été informé de l’attaque dimanche matin et avait rencontré de hauts collaborateurs, dont le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et le secrétaire d’État Antony Blinken, à nouveau dans l’après-midi.

“Je tiens à souligner que nous avons eu une journée difficile hier soir au Moyen-Orient”, a déclaré M. Biden dimanche après-midi lors d’un déjeuner en Caroline du Sud. “Nous avons perdu trois courageux soldats lors d’une attaque contre l’une de nos bases. Et je demande une minute de silence pour nos trois soldats tombés au combat.”

“Et nous répondrons”, a ajouté M. Biden.

Cette photo satellite de Planet Labs PBC montre la base militaire connue sous le nom de Tower 22, dans le nord-est de la Jordanie, le 12 octobre 2023. Des responsables américains ont déclaré que c’était le site d’une frappe de drone le 28 janvier 2024, qui a tué 3 soldats américains et des dizaines d’autres ont été blessés. Planète Labs PBC/AP



Cette grève était considérée comme l’attaque la plus meurtrière contre des militaires américains depuis 13 Américains ont été tués dans un attentat suicide à Kaboul alors que les États-Unis se retiraient d’Afghanistan en 2021.

Cette frappe de drone intervient alors que les tensions entre les États-Unis et les mandataires de l’Iran dans la région ont atteint des sommets précaires ces dernières semaines, augmentant le risque que la guerre entre Israël et le Hamas soutenu par l’Iran à Gaza n’éclate en un conflit régional plus large.

Les rebelles Houthis du Yémen, soutenus par l’Iran, ont commencé à attaquer des navires de transport dans la mer Rouge en octobre pour protester contre la guerre à Gaza. Les États-Unis et leurs alliés ont commencé à lancer des frappes aériennes contre des cibles houthistes au Yémen au début du mois, dans l’espoir de mettre un terme aux attaques maritimes. Vendredi, les militants Houthis a lancé un missile à l’USS Carney, c’était la première fois que le groupe visait un navire de guerre américain. Le destroyer a abattu le missile sans faire de blessés.

La semaine précédente, l’armée américaine avait déclaré que deux Navy SEAL disparu en mer après qu’ils soient passés par-dessus bord alors qu’ils tentaient de monter à bord d’un navire iranien qui livrait des « armes conventionnelles avancées » aux rebelles Houthis.

Les républicains du Congrès ont réagi avec colère à la nouvelle de l’attaque, appelant l’administration Biden à riposter contre l’Iran. Le président de la Chambre, Mike Johnson, a déclaré que l’administration “doit envoyer un message clair à travers le monde selon lequel les attaques contre nos troupes ne seront pas tolérées”. Le sénateur Lindsey Graham de Caroline du Sud, un éminent faucon de la défense du Parti républicain, a déclaré que les États-Unis devraient frapper des « cibles importantes » à l’intérieur même de l’Iran pour dissuader de futures attaques.

“Frappez l’Iran maintenant”, a déclaré Graham. “Frappez-les fort.”

Un porte-parole du gouvernement jordanien a condamné l’attaque de dimanche et a déclaré qu’il n’y avait eu aucune victime parmi les forces armées jordaniennes.

“La Jordanie continuera à lutter contre le terrorisme et la contrebande de drogues et d’armes à travers la frontière syrienne vers la Jordanie”, a déclaré le porte-parole, faisant référence à la drogue fénéthylline. vendu sous le nom de “Captagon”, qui est une amphétamine utilisée par les groupes terroristes au Moyen-Orient et largement produite par le régime syrien d’Assad.

Margaret Brennan, David Martin, Nancy Cordes et Christina Ruffini ont contribué au reportage.

