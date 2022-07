3 migrants morts et 12 blessés dans un accident au Mexique

TAPACHULA, Mexique (AP) – Trois migrants et deux citoyens mexicains sont morts et une douzaine de migrants se remettent de blessures à la suite d’un accident de la route dans le nord du Mexique, a annoncé mardi l’Institut national de l’immigration du pays.

Les trois migrants morts comprenaient une fille du Honduras ; les nationalités des deux autres sont restées floues. La camionnette que les migrants conduisaient s’est écrasée dans l’État frontalier nord de Nuevo Leon.

Il n’est pas clair si les Mexicains décédés comprenaient le conducteur du véhicule.

Parmi les blessés figuraient des personnes du Honduras, d’El Salvador, du Guatemala et du Nicaragua. L’institut a déclaré qu’ils recevraient des visas humanitaires et que les corps des personnes décédées seraient renvoyés dans leur pays d’origine.

Les victimes d’accidents liés au trafic de migrants sont généralement considérées comme des victimes d’actes criminels au Mexique et sont donc éligibles à ces visas.

Le trafic d’immigrants est devenu de plus en plus risqué au Mexique, des dizaines de migrants étant souvent retrouvés entassés dans des camions de fret ou des bus.

Mardi, les autorités ont déclaré que des habitants en colère d’une ville située à la frontière sud du Mexique avaient saisi trois agents d’immigration mexicains pour exiger que la Garde nationale et les soldats combattent les opérations de trafic de migrants endémiques.

Les habitants disent que les passeurs de migrants les attaquent, les volent ou les menacent fréquemment.

Des habitants de la ville de Frontera Comalapa, près de la frontière guatémaltèque, ont bloqué une autoroute locale et ont refusé de laisser partir les agents lundi, selon un employé du bureau du procureur de l’État du Chiapas qui n’a pas été autorisé à être cité nommément.

L’institut de l’immigration s’est dit confiant que les agents seraient bientôt libérés.

En mai, six migrants ont été tués et 25 ont été blessés après qu’un bus dans lequel ils se trouvaient a plongé à travers un garde-corps et dévalé un talus dans l’État de San Luis Potosi, au nord du pays. Toutes les victimes de cet accident étaient des migrants du Honduras, d’El Salvador et de Cuba.

Un camion beaucoup plus gros transportant des migrants s’est renversé sur une autoroute près de la ville de Tuxtla Gutierrez en décembre, tuant au moins 56 personnes.

Edgar H. Clemente, The Associated Press