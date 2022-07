3 migrants morts et 12 blessés dans un accident au Mexique

TAPACHULA, Mexique – Trois migrants et deux citoyens mexicains sont morts et une douzaine de migrants se remettent de blessures à la suite d’un accident de la route dans le nord du Mexique, a annoncé mardi l’Institut national de l’immigration du pays.

Parmi les blessés figuraient des personnes du Honduras, d’El Salvador, du Guatemala et du Nicaragua. L’institut a déclaré qu’ils recevraient des visas humanitaires et que les corps des personnes décédées seraient renvoyés dans leur pays d’origine.

Le trafic d’immigrants est devenu de plus en plus risqué au Mexique, des dizaines de migrants étant souvent retrouvés entassés dans des camions de fret ou des bus.

En mai, six migrants ont été tués et 25 ont été blessés après qu’un bus dans lequel ils se trouvaient a plongé à travers un garde-corps et dévalé un talus dans l’État de San Luis Potosi, au nord du pays. Toutes les victimes de cet accident étaient des migrants du Honduras, d’El Salvador et de Cuba.