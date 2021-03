Mangez ceci, pas cela!

Le Dr Fauci vient d’envoyer ce message urgent à Donald Trump

Le président Donald Trump et la Première Dame ont reçu le vaccin COVID en janvier, en privé, et l’opération Warp Speed ​​a été supervisée par son administration. Pourquoi, alors, Trump n’a-t-il pas dit à ses partisans de se faire vacciner? Une récente annonce d’intérêt public a mis en vedette chaque ancien président vivant à l’exception de lui vantant le vaccin, et un nouveau sondage montre que près d’une majorité d’hommes républicains disent qu’ils ne recevront pas le vaccin. Dans les émissions de nouvelles du dimanche matin, le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef du président et directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a été interrogé sur ce qu’il pensait que Trump devrait faire pour sauver des vies. Lisez la suite pour voir ce qu’il a dit et pour assurer votre santé et celle des autres, ne manquez pas ces signes certains que vous avez déjà eu un coronavirus. Le Dr Fauci a déclaré que Trump devrait dire aux gens de se faire vacciner et «ne peut pas comprendre» pourquoi la politique devrait jouer un rôle Fauci a abordé la question lors de Meet the Press dimanche matin. «Je veux parler de l’hésitation à la vaccination ici», a déclaré l’animateur Todd, «parce que nous remarquons quelque chose, au moins dans les sondages, que ce n’est pas la sagesse conventionnelle de mener l’hésitation, que vous voyez cela divisé par race. Nous constatons un plus grand fossé politique. Nous en avons parlé plus tôt, par exemple, parmi les électeurs de Trump, 47% ont déclaré qu’ils ne seraient pas vaccinés … la moitié des hommes républicains disent qu’ils ne prendront pas ce vaccin. Vous avez eu le PSA avec tous les anciens présidents, sauf un président – Trump – là-dedans. Pensez-vous qu’il a besoin d’être enrôlé ici pour que ses électeurs acceptent cela? »« Écoutez, j’espère qu’il le fera », a déclaré Fauci,« parce que les chiffres que vous nous avez donnés sont si troublants à quel point une si grande proportion d’un certain groupe de personnes ne voudrait pas se faire vacciner simplement en raison de considérations politiques. Cela n’a absolument aucun sens. Et je dis que depuis si longtemps, nous devons dissocier la persuasion politique de ce qui est sensé, évident, de la santé publique. L’histoire de la vaccinologie nous a sauvés de la variole, de la polio, de la rougeole, de toutes les autres maladies. Quel est le problème ici? »Fauci a poursuivi:« C’est un vaccin qui va sauver des vies pour des millions de personnes, comment certains groupes ne voudraient pas le faire pour des raisons que je ne comprends tout simplement pas. Je veux dire, je ne peux tout simplement pas comprendre quelle est la raison de cela lorsque vous avez un vaccin qui est efficace à 94 à 95% et il est très sûr. Je ne comprends tout simplement pas. »CONNEXES: Le Dr Fauci vient de dire que c’est le meilleur vaccin contre GetDr. Fauci a déclaré que la participation de Trump pourrait être un «changeur de jeu» Dr. Fauci a abordé la question sur Fox News dimanche plus tôt dans la matinée, lorsque l’hôte Chris Wallace a joué le PSA. «Maintenant remarquable par son absence dans cette annonce d’intérêt public, il y avait le président Trump», a déclaré Wallace. «Et voici pourquoi c’était important. Selon un récent sondage, les 49% des hommes républicains ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de se faire vacciner. Quelle différence cela fera-t-il au président Trump, qui était en grande partie responsable du succès de l’opération Warp Speed? Quelle différence cela fera-t-il si le président Trump mène une campagne pour que les gens qui lui sont le plus dévoués sortent réellement? et se faire vacciner? »« Chris, je pense que cela ferait toute la différence dans le monde », a déclaré le Dr Fauci. «C’est une personne très populaire parmi les républicains. S’il sortait et disait: « Va te faire vacciner, c’est vraiment important pour ta santé, la santé de ta famille et la santé du pays » – il semble absolument inévitable que la grande majorité des gens qui sont ses proches écoutent à lui. C’est une personne tellement populaire. Je ne peux pas imaginer que s’il sortait, ils ne se feraient pas vacciner serait très utile à l’effort pour que cela se produise. »Dr. Fauci a alors fait remarquer la statistique inquiétante. «Je suis très surpris que le pourcentage élevé de républicains qui disent ne pas vouloir se faire vacciner, je ne comprends pas d’où cela vient. Ce n’est pas une question politique. C’est un problème de santé publique. Et l’histoire de la vaccinologie nous apprend, quand on regarde la variole, la polio, la rougeole, tout ce que les vaccins ont été si incroyablement utiles pour nous sortir des difficultés avec ces infections. Je ne comprends tout simplement pas. Chris, pourquoi ils ne veulent pas se faire vacciner? « Wallace a demandé à Fauci pourquoi il pensait que Trump s’était fait vacciner en privé et n’a pas dit aux gens de se faire vacciner. » Encore une fois, c’est déroutant pour moi « , a déclaré Fauci. «Je veux dire, il est clair que l’opération Warp Speed ​​a commencé sous l’administration Trump. Il a très bien réussi à nous procurer les vaccins dont nous disposons actuellement. Cela semble être une contradiction intrinsèque. Le fait que vous aviez un programme qui a été lancé pendant sa présidence, et il ne dit pas aux gens de se faire vacciner. J’aurais aimé qu’il le fasse. Il a une influence incroyable sur les gens du parti républicain. Cela changerait vraiment la donne s’il le faisait. »Quant à vous, quelle que soit votre politique, faites-vous vacciner dès que cela vous sera disponible, et pour protéger votre vie et celle des autres, ne visitez aucun de ces 35 lieux. Vous êtes le plus susceptible d’attraper COVID.