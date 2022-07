3 meurent d’une mystérieuse maladie en Tanzanie — RT World News

Des experts médicaux tanzaniens enquêtent sur une maladie inconnue qui a tué trois personnes dans le sud-est du pays

Une mystérieuse maladie caractérisée par de la fièvre, des maux de tête, de la fatigue et des saignements de nez a fait trois morts dans le sud-est de la Tanzanie et rendu 10 autres malades, a annoncé mercredi le médecin-chef du pays, ajoutant qu’une équipe de médecins et d’experts de la santé avait été envoyée pour enquêter. .

Alors que les symptômes semblent ressembler à des fièvres hémorragiques telles qu’Ebola et le virus de Marburg, les patients ont tous été testés négatifs pour les deux maladies, ainsi que pour Covid-19, a confirmé le médecin-chef de la Tanzanie, Aifello Sichalwe. Le responsable a exhorté ses compatriotes à rester calmes, expliquant qu’une équipe de professionnels soutenue par le gouvernement était sur l’affaire.

Sur les 13 cas signalés de la mystérieuse maladie diagnostiquée dans la région du sud-est de Lindi, une seule personne s’est rétablie. Trois sont décédés et les autres patients sont maintenus en isolement, a expliqué Sichalwe.















La présidente Samia Suluhu Hassan a déclaré mardi que le «étrange“la maladie pourrait avoir été causée par”interaction croissante« entre humains et animaux sauvages, culpabilisant »dégradation de l’environnement” pour le prétendu saut inter-espèces. Elle n’a pas précisé si un type particulier d’animal aurait pu être responsable ou fourni la preuve de la vague allégation.

Deux cas suspects de virus de Marburg ont été signalés au Ghana la semaine dernière, attisant les craintes d’une nouvelle épidémie, car la maladie est rarement présente en Afrique de l’Ouest. Marburg, une fièvre hémorragique mortelle transmise à l’homme par des chauves-souris frugivores et entre humains par contact étroit et fluides corporels, tue jusqu’à 88 % des personnes qu’elle infecte. Cependant, le Ghana se trouve à près de 4 000 miles (6 400 km) de la Tanzanie, ce qui rend extrêmement improbable que les deux groupes de maladies soient connectés.