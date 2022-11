3 membres d’une famille McHenry plaident non coupables des allégations selon lesquelles ils ont chacun abusé d’un enfant – Shaw Local

Trois résidents de McHenry ont plaidé non coupables la semaine dernière pour avoir attaché les poignets d’un enfant, selon les archives judiciaires. Deux ont été accusés d’avoir frappé l’enfant à la tête, selon les dossiers.

Hal G. Eltherington, 63 ans, Kristen M. Eltherington, 35 ans, et Gregory S. Eltherington, 32 ans, sont chacun accusés de crime de contrainte illégale, de voies de fait graves sur un enfant de moins de 13 ans, également de crime et de délit de batterie domestique, selon actes d’accusation déposés au palais de justice du comté de McHenry.

Hal Eltherington et Kristen Eltherington font face à des chefs d’accusation supplémentaires de voies de fait graves contre un enfant pour avoir prétendu avoir frappé l’enfant, selon les actes d’accusation.

Tous les trois ont plaidé non coupable vendredi et doivent revenir devant le tribunal le 13 janvier.

S’il est reconnu coupable de coups et blessures aggravés sur un enfant, un crime de classe 3, et parce que l’enfant avait moins de 12 ans, le trio est éligible à une peine prolongée de cinq à 10 ans de prison, selon les actes d’accusation.

L’enfant a été physiquement retenu, avait les poignets attachés avec des attaches à glissière et a été frappé à la tête, selon les actes d’accusation.

Le lendemain, le 15 août, un représentant du Northwestern Medicine McHenry Hospital a contacté le bureau du shérif et signalé un cas potentiel de maltraitance d’enfant, a déclaré le bureau du shérif au moment de leur arrestation initiale.

Les adjoints du shérif du comté de McHenry ont répondu à l’hôpital et, à la suite d’une enquête et d’une consultation avec le bureau du procureur de l’État du comté de McHenry, les trois ont été inculpés au pénal et des mandats ont été émis pour leur arrestation.

Ils se sont rendus et se sont liés le même jour. Kristen et Hal Eltherington ont déposé 10 % d’une caution de 7 500 $ et Gregory Eltherington a déposé 10 % d’une caution de 5 000 $, selon des documents judiciaires.