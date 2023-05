3 membres du personnel paramilitaire auraient incendié une boutique à Manipur, détenus

Trois membres de la Force d’action rapide (RAF) déployés dans le Manipur, touché par la violence, ont été arrêtés par la police d’État pour avoir prétendument incendié un magasin de viande dans la capitale de l’État, Imphal.

Les trois hommes auraient mis le feu au magasin de viande jeudi soir, après quoi les habitants se sont précipités et l’ont aspergé.

L’incident a été considéré comme grave par les autorités de l’État au milieu de la violence ethnique continue entre les Meiteis, qui vivent dans et autour de la vallée d’Imphal, et la tribu Kuki, qui sont installés dans les collines, sur la demande des Meiteis d’être inclus dans le Programme Catégorie tribus (ST).

La RAF a suspendu les trois membres du personnel. Dans l’ordre de suspension, dont une copie est avec NDTV, la RAF a dit aux trois membres du personnel de rester au quartier général du bataillon à Manipur jusqu’à ce que l’enquête sur l’incident soit terminée.

Des sources du poste de police de Porompat à Imphal ont déclaré que les trois membres de la RAF ont nié avoir intentionnellement incendié le magasin de viande. Ils ont dit qu’ils brûlaient des serpentins anti-moustiques et que le feu s’est accidentellement propagé, ont indiqué des sources, ajoutant que leur déclaration était enregistrée.

Les trois membres du personnel de la RAF nommés dans l’ordre de suspension sont Somdev Arya, Kuldeep Singh et Pradeep Kumar.

Aucun premier rapport d’information, ou FIR, n’a encore été déposé.

L’incident de jeudi soir s’est produit près du même quartier où des violences ont éclaté la semaine dernière à cause du partage d’espace entre les communautés. Trois hommes, dont un ancien député provincial, ont été arrêtés à la suite de l’incident de la semaine dernière.

Violence ethnique du Manipur : Les forces de sécurité ont mené des opérations de ratissage au Manipur

Le Manipur est loin de retrouver la normalité alors que les forces de sécurité continuent de combattre les groupes armés et de mener des opérations de ratissage.

Le chef de l’armée, le général Manoj Pande, s’est également rendu aujourd’hui dans l’État pour examiner la situation en matière de sécurité.

Le ministre de l’Intérieur Amit Shah, qui se rendra à Manipur lundi, a demandé aux Meiteis et aux Kukis de maintenir la paix.

Des rapports font état d’échanges de coups de feu sporadiques entre les forces de sécurité et des groupes armés, et d’attaques contre des villages des districts de Churachandpur et de Bishnupur.

La violence a été déclenchée par la colère de la tribu Kuki à la perspective que les Meiteis se voient attribuer des quotas garantis d’emplois gouvernementaux et d’autres avantages sous une forme d’action positive.

Cela a également alimenté les craintes de longue date parmi les Kukis que les Meiteis puissent être autorisés à acquérir des terres dans des zones actuellement réservées pour eux et d’autres tribus.

Plus de 70 personnes sont mortes depuis le 3 mai dans les affrontements. Manipur est sans Internet depuis plus de 24 jours.

Les Kukis ont allégué que le gouvernement du BJP à Manipur, dirigé par le ministre en chef N Biren Singh, les ciblait systématiquement – en utilisant la campagne de guerre contre la drogue comme couverture – pour les expulser des forêts et de leurs maisons dans les collines. L’ampleur de la culture du pavot à Manipur, cependant, s’est étendue sur 15 400 acres de terres dans les collines entre 2017 et 2023, selon les données de l’unité spéciale antidrogue de l’État, Narcotics and Affairs of Border (NAB).

Les Meiteis – qui ne peuvent pas acheter de terres dans les collines alors que les tribaux, qui vivent dans les collines, sont autorisés à posséder des terres dans la vallée – craignent que leur place dans la vallée ne diminue avec le temps.