3 membres du crime organisé ayant des liens avec l’Iran accusés de tentative d’assassinat contre un citoyen américain à New York

Un tribunal fédéral de New York a dévoilé vendredi un acte d’accusation accusant trois hommes de meurtre pour compte d’autrui et de blanchiment d’argent pour avoir comploté l’assassinat d’un citoyen américain ciblé par le gouvernement iranien.

Les trois hommes, associés à une organisation criminelle d’Europe de l’Est, sont en détention et seront jugés aux États-Unis, a confirmé le procureur général Merrick Garland.

Le ministère de la Défense n’a pas nommé la victime, bien que Fox News ait confirmé qu’il s’agissait de Masih Alinejad, qui était la cible d’un complot d’enlèvement en 2021 qui a été déjoué par le FBI.

LE JOURNALISTE IRANIEN MASIH ALINEJAD COMPARE LES TROUBLES ANTI-RÉGIME AUX PROTESTATIONS DE GEORGIA FLOYD : “OÙ SONT-ILS MAINTENANT ?”

“La victime est un journaliste, auteur et militant des droits de l’homme, résidant à Brooklyn, New York, qui a rendu public les violations des droits de l’homme par le gouvernement iranien et la répression de l’expression politique, y compris dans le cadre des protestations continues contre le régime à travers l’Iran”, a-t-il déclaré. m’a dit.

Les responsables ont déclaré que le complot d’assassinat était la deuxième tentative de l’Iran de cibler le citoyen américain après que le FBI a déjoué une tentative d’enlèvement de 2021 par Téhéran pour tenter de ramener de force le journaliste en Iran.

L’ACTIVISTE IRANIEN MASIH ALINEJAD : « NOUS DIT NON À LA DICTATURE RELIGIEUSE »

Les autorités ont déclaré que l’acte d’accusation expose “une menace dangereuse” à la sécurité nationale et aux tentatives de l’Iran de contrecarrer la sécurité personnelle des Américains.

“Nous sommes confrontés à une augmentation alarmante des caillots émanant d’Iran, de Chine, de Russie et d’ailleurs, ciblant des personnes aux États-Unis, utilisant souvent des procurations criminelles et des découpes”, a déclaré aux journalistes le procureur général adjoint Matt Olson. “Le ministère de la Justice reste inébranlable dans sa détermination à défendre la liberté d’expression fondamentale américaine, face à toutes les formes de répression transnationale.”

Rafat Amirov, 43 ans, d’Iran; Polad Omarov, 38 ans, de la République tchèque et de la Slovénie ; et Khalid Mehdiyev, 24 ans, de Yonkers, New York, ont tous été nommés et arrêtés dans l’exécution du complot.

Amirov et Mehdiyev sont détenus aux États-Unis, tandis qu’Omarov, arrêté en République tchèque au début du mois, sera extradé vers les États-Unis.

Les responsables n’ont pas fourni de détails sur le groupe criminel responsable de la tentative d’attaque, mais ont noté qu’Amirov, qui résidait en Iran, et Omarov, qui résidait en Europe de l’Est, occupaient des postes de direction dans l’organisation.