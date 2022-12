3 membres du Conseil de confiance et de sécurité de Twitter ont démissionné : “Les lignes rouges ont été franchies”

Trois membres du Trust and Safety Council de Twitter ont démissionné cette semaine.

Sous la propriété de Musk, Twitter a connu une augmentation drastique des discours de haine, ont découvert deux groupes de surveillance.

“Contrairement aux affirmations d’Elon Musk, la sécurité et le bien-être des utilisateurs de Twitter sont en déclin”, ont déclaré les trois membres sortants dans un communiqué.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

L’exode de Twitter se poursuit, trois membres de son conseil de confiance et de sécurité devenant les derniers à partir.

Le Trust and Safety Council de Twitter, formé en 2016, est composé de plusieurs dizaines de personnes et d’organisations indépendantes que Twitter dit aidez « à défendre la sécurité et à nous conseiller au fur et à mesure que nous développons nos produits, programmes et règles ». Les membres sortants sont Anne Collier, fondatrice et directrice exécutive de The Net Safety Collaborative ; Eirliani Abdul Rahman, cofondatrice de Youth, Adult Survivors & Kin In Need (YAKIN); et Lesley Podesta, conseillère au Young and Resilient Research Center de la Western Sydney University.

“Nous annonçons notre démission du Trust and Safety Council de Twitter car il ressort clairement des recherches que, contrairement aux affirmations d’Elon Musk, la sécurité et le bien-être des utilisateurs de Twitter sont en déclin”, ont-ils écrit dans un communiqué. communiqué de presse partagé par Collier jeudi.

Ils font référence aux recherches de deux organismes de surveillance, le Center for Countering Digital Hate et l’Anti-Defamation League, qui récemment signalé une forte augmentation des discours de haine – y compris des insultes contre les Noirs et les homosexuels, ainsi que des messages antisémites – sur Twitter depuis que Musk a acheté la plateforme.

“La question nous trottait dans la tête : Musk devrait-il être autorisé à définir la sécurité numérique car il a la liberté d’expression ? Notre réponse est un” non “catégorique”, a poursuivi le communiqué des membres sortants du conseil. “Un Twitter gouverné par le diktat n’est pas un endroit pour nous.”

Musk s’est qualifié de “absolutiste de la liberté d’expression”, qui, selon les experts et les défenseurs, pourrait affaiblir la capacité de Twitter à lutter efficacement contre les discours de haine, la désinformation et le harcèlement.

Les membres du Conseil ont été “mystifiés par le manque de communication” depuis que Musk a pris les commandes, selon Collier. Elle ajoute que plusieurs changements apportés par Musk depuis sa prise de fonction ont sonné l’alarme pour l’assurance de la sécurité sur Twitter, y compris son suppression des postes de modérateurs de contenu externalisés de l’entreprise. La nouvelle responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter, Ella Irwin, a déclaré à Reuters plus tôt cette semaine que la société s’est débarrassée de certaines révisions manuelles pour la modération du contenu, à la place s’appuyant fortement sur l’automatisation.

“Vous avez vraiment besoin d’un examen humain sur de nombreux rapports d’abus, car ils peuvent être très nuancés et très contextuels à la vie hors ligne, et les plates-formes n’ont pas vraiment ce contexte”, a déclaré Collier. “Il est donc très difficile pour les algorithmes d’apprentissage automatique de tout détecter ou de prendre des décisions sur tout cela.”

Bien sûr, il y a aussi Le nouveau modèle d’abonnement Twitter Blue de Muskce qui permet aux gens de achetez la vérification sur la plateforme pour 8 $ par mois. Auparavant, Twitter vérifiait l’identité des utilisateurs avant de leur attribuer une coche bleue.

“La vérification sur Twitter était censée être une question de crédibilité et de responsabilité, et ce n’est généralement pas quelque chose que vous pouvez acheter. Donc, si vous laissez simplement les gens acheter la vérification ou la crédibilité, vous n’avez aucune crédibilité”, a déclaré Collier. “Donc, si quelqu’un voit une petite coche bleue ou vraiment une sorte de badge d’approbation, l’utilisateur ne sait pas ce que cela signifie et ne peut pas compter dessus.”

Collier a déclaré à Insider qu’elle envisagerait de revenir au conseil si un Twitter appartenant à Musk améliorait son engagement en matière de sécurité sur la plate-forme. Mais pour l’instant, comme Abdul Rahman et Podesta font écho dans le communiqué, ils pensent que ce vœu a été rompu.

“J’ai suivi avec, oserais-je dire, l’appréhension, les négociations sur l’achat de Twitter par Elon Musk”, a déclaré Abdul Rahman dans le communiqué. “J’avais écrit certains engagements envers moi-même à l’époque. Si Musk franchissait ces seuils, je me suis dit que je démissionnerais. Ces lignes rouges ont été franchies.”

Dans une déclaration à Insider, Podesta a déclaré : “La sécurité et la protection de tous les utilisateurs ont toujours été primordiales. La mise en place d’une politique a toujours été essentielle – cela signifiait que tout le monde savait comment les décisions de modération seraient évaluées. Ce processus minutieux semble avoir échoué. Je suis profondément attristé de voir la montée des discours racistes, violents et haineux ces derniers mois.