Trois membres de l’armée mexicaine ont été arrêtés pour un lien présumé avec la disparition de 43 étudiants dans le sud du Mexique en 2014, a annoncé jeudi le gouvernement.

Le secrétaire adjoint à la Sécurité publique, Ricardo Mejia, a déclaré que parmi les personnes arrêtées figurait le commandant de la base militaire d’Iguala, dans le Guerrero, en septembre 2014, lorsque les étudiants d’un collège d’enseignants radicaux ont été enlevés. Mejia a déclaré qu’une quatrième arrestation était attendue prochainement.

Mejia n’a pas donné les noms des personnes arrêtées, mais le commandant de la base d’Iguala à l’époque était le colonel Jose Rodriguez Perez. Le mois dernier, une commission de vérité du gouvernement réexaminant l’affaire a publié un rapport qui désignait Rodriguez comme étant prétendument responsable de la disparition de six des étudiants.

Le sous-secrétaire à l’Intérieur Alejandro Encinas, qui dirigeait la commission, a déclaré le mois dernier que six des étudiants disparus auraient été maintenus en vie dans un entrepôt pendant des jours, puis remis à Rodriguez qui a ordonné leur exécution.

Le rapport avait qualifié les disparitions de “crime d’État”, soulignant que les autorités avaient surveillé de près les étudiants de l’école des enseignants d’Ayotzinapa depuis le moment où ils avaient quitté leur campus jusqu’à leur enlèvement par la police locale dans la ville d’Iguala cette nuit-là. Un soldat qui s’était infiltré dans l’école faisait partie des élèves enlevés, et Encinas a affirmé que l’armée n’avait pas suivi ses propres protocoles et tenté de le sauver.

L’une des personnes arrêtées serait le commandant de la base militaire d’Iguala, où les étudiants fréquentaient l’école normale. (Henri Romero/Reuters)

Des corps jamais retrouvés

“Il existe également des informations corroborées par des appels téléphoniques d’urgence 089 où prétendument six des 43 étudiants disparus ont été détenus pendant plusieurs jours et vivants dans ce qu’ils appellent l’ancien entrepôt et de là ont été remis au colonel”, a déclaré Encinas. « Apparemment, les six étudiants étaient en vie jusqu’à quatre jours après les événements et ont été tués et ont disparu sur ordre du colonel, prétendument le colonel Jose Rodriguez Perez.

De nombreuses enquêtes gouvernementales et indépendantes n’ont pas abouti à un seul récit concluant sur ce qui est arrivé aux 43 étudiants, mais il semble que la police locale ait retiré les étudiants de plusieurs bus à Iguala cette nuit-là et les ait remis à un gang de drogue.

Le motif reste flou. Leurs corps n’ont jamais été retrouvés, bien que des fragments d’os brûlés aient été appariés à trois des étudiants.

Le rôle de l’armée dans la disparition des étudiants a longtemps été une source de tension entre les familles et le gouvernement. Dès le début, on s’est interrogé sur la connaissance de l’armée sur ce qui s’était passé et sur son éventuelle implication. Les parents des élèves ont exigé pendant des années qu’ils soient autorisés à fouiller la base militaire d’Iguala. Ce n’est qu’en 2019 qu’ils ont eu accès avec Encinas et la Commission de la vérité.

Peu de temps après le rapport de la commission vérité, le bureau du procureur général du Mexique a annoncé 83 ordres d’arrestation, dont 20 pour des membres de l’armée. Ensuite, des agents fédéraux ont arrêté Jesus Murillo Karam, qui était procureur général à l’époque.

Maire, 19 autres absous

Les doutes avaient grandi dans les semaines qui avaient suivi l’annonce des mandats d’arrêt car aucune arrestation n’avait été annoncée. L’administration du président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a également formé un lien public plus étroit avec l’armée que tout autre de mémoire récente.

Le président a fait pression pour placer la Garde nationale nouvellement créée sous une autorité militaire complète et ses alliés au Congrès tentent de prolonger le délai pour que l’armée continue de jouer un rôle de police dans les rues jusqu’en 2028.

Jeudi, Mejia a également rejeté toute suggestion selon laquelle Jose Luis Abarca, qui était alors maire d’Iguala, serait libéré de prison après qu’un juge l’ait absous de la responsabilité de l’enlèvement de l’étudiant en raison d’un manque de preuves. Même sans l’accusation d’enlèvement aggravé, Abarca fait toujours face à d’autres accusations de crime organisé et de blanchiment d’argent, et Mejia a déclaré que la dernière décision du juge serait contestée. Le juge a également absous 19 autres personnes, dont l’homme qui était à l’époque policier d’Iguala.

Le Centre des droits de l’homme Miguel Agustin Pro et d’autres organisations non gouvernementales qui ont soutenu les familles des étudiants ont déclaré jeudi dans un communiqué conjoint que le gouvernement n’avait jusqu’à présent pas informé les familles de l’affaire contre Rodriguez ni des accusations auxquelles il ferait face.

Ils ont dit que si l’accusation de Rodriguez avançait sur des “preuves solides”, cela pourrait être très pertinent pour tenir l’armée responsable. La déclaration a noté qu’il y avait des preuves “abondantes” sur la collusion des soldats de la base d’Iguala avec le crime organisé.

Les organisations ont également appelé les autorités à faire appel de la décision du juge absout Abarca et d’autres. Ils ont déclaré que la décision était le résultat d’un travail médiocre du bureau du procureur général qui avait initialement porté les accusations, y compris l’utilisation intensive de la torture qui a conduit à l’exclusion d’une grande partie des preuves.