3 membres de la marine sud-africaine morts, 1 critique après un accident de sous-marin

Trois membres de la marine sud-africaine sont morts et un officier supérieur se trouvait dans un état critique après que sept membres d’équipage d’un sous-marin ont été emportés par de grosses vagues alors qu’un hélicoptère tentait de transférer des fournitures, a annoncé jeudi le ministère de la Défense.

L’accident de mercredi s’est produit alors qu’un hélicoptère Lynx de l’Air Force tentait ce que l’on appelle un ravitaillement vertical du sous-marin SAS Manthatisi à la surface de l’océan au large des côtes du Cap, a indiqué le département.

Mercredi également, quatre soldats sont morts et deux autres ont été grièvement blessés dans un autre accident de la route près de la ville d’Upington. Ces décès sont survenus lorsque deux camions militaires SAMIL 50, l’un remorquant l’autre, ont roulé à cause d’un pneu éclaté. Les soldats ont été expulsés et l’un des camions a atterri sur eux, a indiqué le ministère dans un communiqué distinct.

Les deux accidents mortels se sont produits à environ trois heures d’intervalle. Il est rare qu’il y ait plusieurs morts dans des accidents dans les forces armées sud-africaines, et encore moins que deux accidents aussi mortels se produisent le même jour.

L’opération sous-marine a été immédiatement annulée et une opération de sauvetage a été lancée après que le personnel de la marine ait été emporté par la mer.

Les sept sous-mariniers ont été récupérés, mais trois ont été déclarés morts. Un membre de l’équipage de l’hélicoptère qui avait été envoyé en tant que « nageur de surface » pour aider à l’opération de sauvetage a également été récupéré et se trouve à l’hôpital aux côtés des quatre sous-mariniers survivants.

L’Institut national de sauvetage en mer et d’autres services d’urgence ont été appelés pour aider au sauvetage, a indiqué le ministère de la Défense. Une enquête sera ouverte sur l’échec de l’opération et sur les décès qui en ont résulté, a indiqué le département.

La Force de défense nationale sud-africaine, qui comprend toutes les forces armées, a déclaré qu’une femme officier ayant le grade de lieutenant-commandant figurait parmi les personnes décédées. Les victimes ont été nommées après que leurs familles en ont été informées.

Le Cap et d’autres régions de la côte sud de l’Afrique du Sud sont frappées par une mer extrêmement agitée depuis le week-end dernier, provoquée par un phénomène connu sous le nom de « marée de printemps ».

L’analyste des forces armées sud-africaines, Dean Wingrin, a déclaré au site Internet defenceWeb que le sous-marin se dirigeait vers le front de mer du Cap pour une exposition navale de trois jours qui débuterait samedi. La marine a prévu cette exposition pour marquer dimanche la fête nationale de la Journée du patrimoine en Afrique du Sud.

Le SAS Manthatisi est l’un des trois sous-marins de classe Héroïne de type 209/1400 de construction allemande de la flotte navale sud-africaine et était revenu à l’eau plus tôt cette année après avoir subi des travaux de maintenance.