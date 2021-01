MENDON, NY – Trois membres de la Garde nationale ont été tués dans un accident d’hélicoptère dans l’État de New York mercredi soir, selon la Division des affaires militaires et navales de l’État.

Les autorités ont déclaré qu’un hélicoptère d’évacuation médicale UH-60 de la Garde nationale de l’armée de New York basé au centre de soutien de l’aviation de l’armée à l’aéroport international du Grand Rochester s’était écrasé lors d’une mission d’entraînement de routine.

L’accident a été signalé peu après 18h30.

« C’est un lourd fardeau pour nous tous », a déclaré le shérif du comté de Monroe, Todd Baxter, lors d’une conférence de presse. « Ce sont nos fournisseurs de liberté … qui montrent simplement une fois de plus que la liberté n’est pas gratuite. Nous avons perdu trois grands Américains aujourd’hui au service de notre pays. »

Selon les rapports préliminaires du 911, « il y avait des appels de crachats d’un moteur, et que l’avion volait très bas, plus bas que la normale », a déclaré Baxter.

Peu de temps après les appels, un crash a été signalé.

Baxter a déclaré que les autorités avaient été en contact avec la tour de contrôle de l’aéroport international du Grand Rochester, mais n’ont pas vérifié si les personnes à bord de l’hélicoptère communiquaient avec quelqu’un dans la tour au moment de l’accident.

Il a dit qu’il ne connaissait pas le plan de vol de l’hélicoptère, mais les autorités s’efforcent « d’identifier la trajectoire de l’avion et à quoi ressemble le champ de débris ».

La Garde nationale de New York se dirige vers Mendon et mènera une enquête conjointe avec la Federal Aviation Administration, a déclaré Baxter. Les députés termineront une enquête préliminaire sur l’accident et s’attendent à rester sur les lieux du jour au lendemain et jeudi.

L’avion a été affecté à la compagnie C du 1er bataillon, 171e bataillon d’aviation de soutien général, selon la Division des affaires militaires et navales de l’État de New York.

« Je suis dévasté par la nouvelle ce soir d’un accident d’hélicoptère de la Garde nationale de New York dans la ville de Mendon qui a tué trois des plus courageux de New York lors d’une mission de formation », a déclaré le gouverneur Andrew Cuomo mercredi soir.

Cuomo a ajouté: « Les membres de la Garde nationale sont nos soldats citoyens qui servent et protègent volontairement ici et à l’étranger, et j’adresse les prières et les condoléances de tous les New-Yorkais à la famille, aux proches et aux camarades soldats de ces honorables héros que nous n’oublierons jamais. »

Cuomo a déclaré qu’il dirigeait jeudi les drapeaux sur tous les bâtiments de l’État.

Un hélicoptère de la police de l’État de New York a aidé à la recherche de survivants potentiels, survolant le lieu de l’accident. Le champ de débris s’étend « à quelques pâtés de maisons », à environ des centaines de pieds dans chaque direction du site de l’accident, a déclaré Baxter.

Le chef des pompiers de Mendon, Bill Kessler, a déclaré que l’hélicoptère était en feu lorsque les premiers intervenants sont arrivés sur les lieux. Les pompiers de l’aéroport ont également été appelés sur les lieux pour éteindre l’incendie, a-t-il déclaré.

Bien qu’il y ait des maisons près du site de l’accident, Baxter a déclaré qu’aucun bâtiment n’avait été touché.

Mendon est une ville d’environ 10 000 habitants dans le nord de l’État de New York, selon les données du recensement américain. C’est un peu moins de 80 miles à l’ouest de Syracuse.