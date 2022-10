3 meilleurs paris dont Rams vs Cowboys et Bengals chez Ravens – Shaw Local

Il est temps de porter notre attention sur la semaine 5 de la saison NFL, même si cette liste n’est peut-être pas aussi compétitive que le week-end dernier.

Il y a six matchs différents avec une propagation d’un touché ou plus au cours de la semaine 5, après avoir eu un tel concours le week-end dernier. Cela peut rendre la navigation sur le tableau encore plus délicate pour les parieurs.

Heureusement pour vous, c’est exactement ce que j’ai fait et j’ai trouvé quelques choix de propagation différents qui ont attiré mon attention. Ces cotes sont telles que fournies par Césars Sportsbookqui est le partenaire de cotes officiel de Bet Chicago Sports.

Le moment est venu de sauter sur les Dolphins, car cette ligne s’installera probablement à 3,5. Je pense toujours que c’est trop bas, car mes cotes de puissance font que les Dolphins sont favorisés par cinq dans ce match sur la route contre un rival de l’AFC Est.

Le quart-arrière remplaçant Teddy Bridgewater est peut-être un abandon de Tua Tagovailoa, mais je me demande à quel point. Teddy a été un joueur utile tout au long de sa carrière de huit ans, jouant pour cinq équipes différentes.

Mais l’entraîneur-chef Mike McDaniel pourrait bien être le meilleur ami d’un quart-arrière. L’entraîneur-chef recrue a été en mesure de faciliter la vie de ses appelants, en utilisant régulièrement le mouvement et l’action de jeu.

Les Jets ont eu la chance de remporter une victoire 24-20 contre les Steelers de Pittsburgh, mais je pense qu’ils doivent se faire rappeler durement la nature de la NFL par un concurrent légitime de l’AFC.

Prendre: Dauphins -3 (-120) — Jouer jusqu’à -3,5

J’ai sauté sur cette ligne avant que les Rams ne publient un raté sur Monday Night Football, mais cela signifie simplement que tout le monde peut obtenir cette ligne maintenant. Je fais des Rams un favori de 6 points dans ce match, donc je suis prêt à soutenir l’équipe de Sean McVay même après ce que nous avons tous vu sous les lumières brillantes.

Les 49ers sont un mauvais match pour les Rams, même si cette affaire 24-9 a mis en évidence certaines inquiétudes pour les champions en titre. C’est le moment pour les Rams de bien faire les choses, avec des rencontres à domicile contre les Cowboys de Dallas et les Panthers de la Caroline sur le pont avant leur au revoir.

Cooper Rush a été solide en l’absence de Dak Prescott, mais un affrontement contre une défense dirigée par Aaron Donald devrait faire taire tout grondement d’une controverse de quart-arrière. La clé pour les Rams sera de trouver une production offensive en dehors de Cooper Kupp, qui mène la ligue avec 42 attrapés pour 402 verges et trois touchés.

Si les Rams perdent ce match, je commencerai à m’inquiéter. Pour l’instant, je vais acheter bas sur l’équipe qui a soulevé le Trophée Lombardi il y a à peine neuf mois.

Prendre: Béliers -4,5 (-110) – Jouez jusqu’à 5,5

L’épreuve de force de football du dimanche soir de cette semaine aura un impact majeur sur la course de l’AFC Nord. Les Bengals ont une fiche de 2-2 après avoir remporté la division il y a un an et effectué une course magique vers le Super Bowl. Les Ravens, qui étaient les favoris de la pré-saison pour remporter l’AFC North, ont également une fiche de 2-2 après une paire d’effondrements en fin de match.

Les Ravens ont tiré de l’arrière pendant un total de 14 secondes dans leurs deux défaites, qui ont toutes deux eu lieu à domicile. Il y a un argument pour soutenir l’équipe d’élite limite, mais ce n’est pas un match qui favorise l’équipe de John Harbaugh.

Lors d’une campagne de 10-7 il y a un an, les Bengals ont remporté les deux rencontres par une marge combinée de 82-38. Le quart-arrière des Bengals Joe Burrow a du mal à éviter la pression, mais les Ravens n’ont pas le talent à l’avant pour l’atteindre. Il aura amplement le temps de remettre le ballon à ses talentueux meneurs de jeu tels que Ja’Marr Chase et Tee Higgins, qui ont tous deux dominé le secondaire des Ravens la saison dernière.

Les Bengals ont 10 jours complets de repos avant ce match et ont reçu un certain intérêt pour les paris au début de la semaine. L’écart pourrait ne pas descendre en dessous d’un panier, mais j’aime bien obtenir le jus favorable sur l’écart de 3 points à partir de mercredi.

Prendre: Bengals +3 (+100)