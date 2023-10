3 médecins morts et une autre balle à Rio de Janeiro lors d’une attaque soupçonnée d’avoir été politiquement motivée

Au moins trois médecins ont été abattus au bord d’une plage de la ville brésilienne de Rio de Janeiro.

L’attaque, qui a entraîné la mort du frère d’un député fédéral, pourrait avoir des motivations politiques.

Un autre médecin a également été abattu, mais a été transporté à l’hôpital pour y être soigné.

Quatre médecins ont été abattus – dont trois mortellement – ​​au bord d’une plage de la ville brésilienne de Rio de Janeiro aux premières heures de jeudi, dans ce qui pourrait être une exécution à motivation politique.

Des images de caméras de sécurité obtenues par le journal local O Globo montraient un groupe d’hommes armés vêtus de noir sortant d’une voiture et courant vers la table au bord de la plage des victimes dans le quartier de Barra da Tijuca et ouvrant le feu.

Les hommes étaient en ville depuis Sao Paulo pour une conférence internationale sur l’orthopédie et parmi les morts figurait le frère de la députée fédérale Sâmia Bomfim. Le quatrième médecin a été blessé et transporté à l’hôpital, selon un communiqué de la police civile de l’État de Rio, ajoutant que son département des homicides enquête sur l’identité du responsable de l’attaque et sur son mobile.

Le ministre brésilien de la Justice, Flávio Dino, a déclaré qu’il chargeait la police fédérale de se joindre à l’enquête, car elle pourrait être motivée par les actions des législateurs fédéraux. Bomfim est marié à un autre législateur, Glauber Braga.

« Après ces premières démarches immédiates, nous analyserons juridiquement le cas. Ma solidarité avec la députée Sâmia, le député Glauber et leurs familles », a écrit Dino sur X, anciennement Twitter.

Bomfim et Braga appartiennent au même parti de gauche que l’ancienne conseillère municipale de Rio, Marielle Franco, abattue en 2018. Cinq ans plus tard, cette affaire n’est toujours pas résolue, et Dino a déclaré en juillet qu’il semble que son assassinat soit lié aux milices et organisé. criminalité qui contrôle de vastes pans de la ville.

Barra da Tijuca est un vaste quartier balnéaire connu pour ses appartements dans des gratte-ciel, au sud des plages plus connues de Leblon et d’Ipanema. Ariel Dimarco, un médecin argentin participant à la même conférence avec son épouse, a déclaré qu’ils avaient été surpris et choqués de se réveiller et d’apprendre la nouvelle. Ils avaient mangé au même endroit trois heures avant le meurtre.

« Nous pensions que c’était une zone calme et maintenant, avec ce qui s’est passé, nous allons avoir besoin de plus de précautions, de plus de soins », a déclaré Dimarco, 51 ans, dans une courte interview près de la scène du crime.

Le restaurant en plein air où les hommes ont été tués se trouve en face de leur hôtel. Ils avaient payé leur facture et se préparaient à partir avant l’arrivée des hommes armés, a déclaré O Globo, selon le propriétaire de l’entreprise.

Sur X, le président Luiz Inácio Lula da Silva a exprimé « une grande tristesse et indignation face à la nouvelle de l’exécution ».