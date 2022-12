3 matchs à surveiller en basketball universitaire féminin pour la semaine 8

Le programme de basketball universitaire féminin de cette semaine est rempli de matchs à ne pas manquer, dont cinq énormes affrontements entre équipes classées.

Bienvenue dans le regard hebdomadaire de FanSided sur le monde du basketball féminin. Vous cherchez des jeux à regarder cette semaine à venir? Nous en soulignerons trois qui devraient être sur votre radar.

Que vous soyez un téléspectateur de longue date à la recherche d’un raccourci pour voir ce que vous devriez regarder ou que vous vous lanciez dans le sport et que vous souhaitiez en savoir plus sur les scénarios captivants, nous avons ce qu’il vous faut. Et à la fin, j’inclurai une courte section “autres jeux à regarder”, si vous voulez aller plus loin dans votre visionnage de basket-ball.

Plongeons dans la huitième semaine de la saison de basket-ball universitaire féminin !

Voici les matchs de basketball universitaire féminin à ne pas manquer cette semaine :

3. No. 9 LSU @ No. 24 Arkansas

Jeudi 29 décembre, 19 h 00 — ESPN2

Il est enfin temps de voir ce qu’est LSU.

Les Tigers ont une fiche de 12-0 cette saison, mais par Ses statistiques de cerceau, le pourcentage de victoires moyen de l’adversaire de l’équipe de 0,423 se classe 290e sur 361 équipes. LSU n’a tout simplement pas encore fait face à de nombreux tests. Ils ont affronté exactement une équipe d’une conférence de puissance, battant l’État de l’Oregon par 32, mais où nous allons vraiment commencer à apprendre ce qu’est l’équipe de Kim Mulkey, c’est dans le jeu SEC.

Les Tigers mènent le pays en points par match à 94,8 et gagnent des matchs avec une marge moyenne de 44,0. Mais encore une fois, la force du calendrier compte ici. Cette équipe peut-elle continuer à limiter les équipes maintenant qu’elle affrontera des adversaires de grande qualité nuit après nuit ? Angel Reese affiche une moyenne de 24,6 points et 14,7 rebonds par match pour les Tigers, plus 2,3 interceptions et 1,5 blocs.

En ce qui concerne l’Arkansas, les équipes de Mike Neighbor ont toujours été connues pour leur attaque et les Razorbacks sont 32e de la division I en termes d’attaque, menés par les 16,3 points de Samara Spencer par nuit. L’Arkansas joue assez vite et tentera de contrôler le rythme de celui-ci. Mais l’équipe entre également dans le match de jeudi sur une séquence de deux défaites consécutives, perdant des proches contre l’Oregon et le sud de la Floride.

2. Michigan n ° 14 @ État de l’Ohio n ° 3

Samedi 31 décembre, 13h00 — Réseau des dix grands

Le Michigan et l’État de l’Ohio participeront tous les deux aux éliminatoires de football universitaire, mais un match revanche entre les deux équipes dépendra de la victoire ou non des deux équipes au premier tour. Ce n’est pas le cas ce week-end en basket féminin où on a une rencontre garantie entre les deux équipes.

Les Wolverines entrent dans celui-ci 11-1, avec la seule défaite survenue plus tôt en décembre contre une très bonne équipe de mi-majeure, Toledo. L’équipe a depuis remporté une victoire sur la Caroline du Nord, ainsi que des victoires sur Miami, Baylor et le sud de la Floride, toutes de bonnes équipes.

Le Michigan a été très efficace, se classant 21e au pays pour le pourcentage de buts sur le terrain et 12e pour les points par tentative de but. Emily Kiser mène l’équipe en marquant avec 18,4 points par match.

De l’autre côté, les Buckeyes ont une fiche de 13-0 cette saison et ont été élites offensivement, marquant 89,4 points par match, la troisième meilleure note de la Division I. L’équipe tire à 50,1% du sol, la sixième meilleure note. dans le pays, et ils se classent parmi les 10 premiers en pourcentage effectif de buts sur le terrain, en points par tentative de but et en points par jeu.

Taylor Mikesell en est à sa troisième étape à l’université. Après deux ans dans le Maryland et un dans l’Oregon, elle est arrivée à Columbus l’année dernière et a immédiatement enregistré une moyenne de 18,6 points par match, un sommet en carrière. Elle est légèrement en dessous cette année à 18,1, mais dans l’ensemble, Mikesell a été une pièce si importante pour cette équipe.

1. Non . 13 Caroline du Nord @ n ° 7 Virginia Tech

Dimanche 1er janvier, 16 h 00 — Réseau ACC

Nous avons beaucoup parlé des Tar Heels cette année. L’équipe 9-2 a des victoires sur l’Oregon et l’Iowa State, ainsi que des défaites contre l’Indiana et le Michigan. C’est peut-être le secret pour battre UNC – être un programme Big Ten?

Quoi qu’il en soit, les Tar Heels n’ont pas été excellents défensivement, mais l’attaque se classe au 22e rang des points et l’équipe a fait du bon travail en évitant les revirements, se classant 12e pour le taux de revirement et 26e pour le ratio passes décisives / revirement. Deja Kelly et Eva Hodgson ont toutes deux fait du bon travail en manipulant le ballon et en le gardant du côté des Tar Heels. Kelly se classe dans le top 50 du pays en termes de ratio assistance / rotation.

Quant aux Hokies, l’équipe n’a perdu qu’un seul match, perdant 62-52 contre Notre Dame le 18 décembre. L’équipe a été brillante des deux côtés, ce qui a conduit à la sixième meilleure marge moyenne à 36,3.

Comme UNC, Virginia Tech fait un excellent travail en évitant les roulements, se classant 15e pour le rapport assistance / roulement. Ces deux équipes savent comment conserver le ballon de basket, organisant ce qui devrait être une très bonne bataille entre ces deux équipes. Mais étant donné que les Hokies ont en fait été l’une des pires équipes du pays lorsqu’il s’agit d’obtenir leurs propres interceptions – ils se classent 317e en interceptions par match – ce jeu pourrait finir par favoriser l’UNC.

Autres jeux à regarder