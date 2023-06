3 matchs à ne pas manquer pour la semaine 4

Le calendrier de la WNBA propose une liste complète de matchs cette semaine. Quels matchs devraient figurer en haut de votre liste de visionnage ?

La saison WNBA bat son plein et entre dans la quatrième semaine d’action. Les courses aux récompenses commencent à prendre forme. Le vote All-Star a déjà commencé. Certaines équipes ont déjà parcouru le quart du calendrier.

Avec des intrigues se développant à travers la ligue, il peut être écrasant de suivre ce qui se passe et où. Avec un chevauchement constant des horaires, il peut être encore plus difficile de choisir les jeux à regarder.

Laissez-nous vous aider à décider. Voici trois matchs incontournables de la liste WNBA de cette semaine.

Horaire WNBA: matchs à ne pas manquer cette semaine, du 13 au 20 juin

Washington Mystics @ Indiana Fever, mardi 13 juin, 19 h HNE

Où regarder : Twitter, WNBA League Pass, Bally Sports Indiana, NBC Sports Washington, Monumental Sports

Les Fever ont grimpé dans le classement des incontournables cette saison. Avec un trio en herbe, un nouvel entraîneur et un jeu considérablement amélioré, ils sont devenus l’une des équipes les plus amusantes à regarder, malgré leur record. Ce match opposera le duo dynamique d’Indiana en première ligne à celui de Washington.

NaLyssa Smith et Aliyah Boston ont commencé à trouver leur place ensemble. Ils engloutissent les rebonds, étouffent les adversaires dans la peinture et peuvent marquer de n’importe où. Ils ont également bien fonctionné dans les situations de haut en bas, et le jeu amélioré hors du dribble de Smith ouvre des opportunités dans les situations de pick-and-roll.

Elena Delle Donne et Shakira Austin ont été les joueuses les plus importantes pour Washington cette année. Ils sont légitimement parmi les trois premiers en première ligne de la ligue. Delle Donne a retrouvé sa forme efficace, capable de marquer contre n’importe qui, n’importe quand, de n’importe où. Austin a ancré sa défense, tout en émergeant comme une option offensive de diverses manières. Elle est une joueuse d’élite et a montré plus de confiance en prenant des matchs plus lents du dribble.

La bataille entre ces duos sera fascinante à regarder.

Los Angeles Sparks @ Dallas Wings, 14 juin, 13 h HNE

Où regarder : NBATV, WNBA League Pass, Bally Sports SW

Ce jeu sera tout au sujet du rythme. Les Wings mènent la ligue en rythme, avec les Sparks juste quelques places en dessous en cinquième. Cependant, la façon dont chaque équipe suit son rythme est très différente.

Les Wings sont une attaque à indice d’octane élevé, tirez ce que vous voulez, construite autour de l’isolement et des rebonds offensifs. Leur mouvement de balle est minime et ils jouent des alignements… uniques et larges. Ce n’est pas traditionnel, ça marche pour eux. Ils mènent la ligue en termes de rebonds, commettent le moins de revirements et ont une fiche de 5-4.

Les Sparks sont tout le contraire. Leur système est basé sur le mouvement de la balle et du joueur, et ils ne tirent pas autant de trois ou de coups rapides. Ils forcent le plus de revirements dans la ligue et une grande partie de leur rythme provient de la transition. Leurs files d’attente uniques sont petites et comportent souvent 3 ou 4 gardes. Les styles en conflit devraient être intéressants à regarder.

Un aspect sous-estimé de ce jeu (et la raison du temps) est l’élément de jour de camp. Pour ceux qui ne sont pas familiers, les jours de camp ont lieu dans toute la ligue chaque saison de la WNBA. Les équipes accueillent des groupes de camps d’été avec des centaines d’enfants, ce qui conduit à ces premiers jeux au milieu de la semaine. Même à travers la diffusion, l’énergie que ces enfants apportent rend les jeux un plaisir à regarder et est très unique au W.

Atlanta Dream @ Indiana Fever, 18 juin, 16 h HNE

Où regarder : CBS Sports, Facebook.com, IndianaFever, Bally Sports Sud

Oui, la fièvre est de retour. Il y a quelques semaines, ils ont décroché leur première victoire de l’année, battant le Dream de trois points à Atlanta. C’était un grand jeu, et celui-ci devrait suivre le mouvement.

Les Rêves sont toujours en train de trouver leur chemin. Ils sont entrés dans cette saison en cherchant à s’appuyer sur une solide année 2022, mais n’ont pas encore été en mesure de prendre de l’élan. Ils recherchent la cohérence à ce stade, et chaque match est une occasion de l’établir. Un match revanche contre la fièvre peut être leur meilleure chance de faire avancer les choses.

Pendant ce temps, les Fever font le contraire. Ils ont concouru nuit après nuit, s’appuyant sur ce qui est déjà une campagne réussie selon leurs normes. Un autre facteur de motivation intéressant ici, même si tôt dans la saison, est que le Fever pourrait dépasser le Dream au classement avec une victoire. Cela pourrait être important dans la foulée.

Consultez notre page hub WNBA pour plus d’actualités, d’analyses, d’opinions et une couverture unique du basketball féminin. Et n’oubliez pas de suivre FOR(E) sur Twitter, La maison de FanSided pour le sport féminin.