3 loups aperçus en train de se faufiler dans la cour de Kelowna

Homme de plein air passionné et président du groupe de travail sur la forêt de l’Okanagan, Kane Blake n’est pas étranger à la faune de l’Okanagan – cependant, tôt vendredi matin, il a été surpris par quelques visiteurs qui se sont arrêtés chez lui.

La caméra extérieure de Blake a capturé trois gros chiens, qui, selon lui, n’étaient pas des coyotes et peut-être des loups, traversant sa cour sur Beaver Lake Road.

Les animaux ont traversé sa cour vers 2 heures du matin et Blake dit qu’ils ont laissé de grandes empreintes de pattes dans leur sillage.

Empreinte de patte dans la neige. (Kane Blake)

Il avertit les habitants du quartier de garder leurs animaux de compagnie à l’intérieur la nuit pendant que ces animaux se cachent.

Bien qu’il soit plus courant de voir des coyotes dans l’Okanagan, les loups sont connus pour fréquenter la région. Il y a plus de 8 5000 loups en Colombie-Britannique selon la période de l’année. Selon WildsafeBC, les loups sont plus gros que les coyotes avec de larges pattes larges, un museau plus large et des bouts d’oreille arrondis.

