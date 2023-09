3 lots vendus au Cloquet Business Park – Cloquet Pine Journal

CLOQUET — Plus tôt ce mois-ci, Dick Family Real Estate, LLC a acheté trois terrains commerciaux de 3,77 acres dans le parc commercial de Cloquet pour construire un espace de distribution et de bureaux de 22 000 pieds carrés pour son entreprise, C & L Distributing, selon un communiqué de presse de la ville. de Holly Hansen, directrice du développement communautaire de Cloquet.

Le conseil municipal de Cloquet a approuvé à l’unanimité une résolution autorisant l’achat et l’aménagement des lots lors de sa séance du 9 septembre. La conseillère du quartier 4, Kerry Kolodge, était absente.

La construction du site a commencé le 13 septembre.

« La société a examiné des chantiers de construction dans la région de Twin Ports après avoir récemment acheté les droits de distribution du Minnesota auprès de Superior Beverages, LLC à Superior, dans le Wisconsin », indique le communiqué de presse. « En tant qu’entreprise, ils distribuent uniquement au Minnesota et cherchent à rationaliser les opérations et la logistique de transport. »

Le distributeur de bière familial distribue des produits Anheuser-Busch ainsi que des bières artisanales locales, régionales et nationales, des importations, des boissons non alcoolisées, du vin et des spiritueux, et est l’un des plus grands distributeurs de bière du Minnesota.